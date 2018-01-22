Apple iPhone X Üretimini Durduracak!

Apple 10. yıl dönümü için özel olarak piyasaya sunulan iPhone X beklenenden daha kısa bir süre sonra ömrünü doldurabilir. AppleInsider‘ın paylaştığı habere göre Cupertino merkezli şirket telefona olan az talep nedeniyle Apple‘ın iPhone X üretimini yaz aylarında durdurması bekleniyor.

Apple cihazları hakkında yaptığı analizlerle popüler olan Ming-Chi Kuo’nun söylediklerine yer verilen haberde iPhone X‘in beklenen satış rakamına ulaşamadığı ve siparişlerin de giderek azaldığı ifade edilirken Apple‘ın iPhone X üretimini 2018 yaz aylarında durdurmayı planladığını ifade etti.

Boydan boya OLED ekranı, Face ID (yüz tanıma) teknolojisi ve yatay yerleştirilen kamerasıyla diğer iPhone modellerine kıyasla bambaşka bir telefon olan iPhone X 1000 dolarlık fiyatıyla da çok konuşulmuştu.

Çin’de Hiç İlgi Görmedi!

“Geleceğe merhaba deyin” reklamıyla tanıtılan iPhone X henüz 3 ay gibi kısa bir zaman önce satışa çıkmasına rağmen piyasadaki hayatını 2018 yılının yaz aylarında noktalayabilir. Apple analisti Kuo iPhone X‘in Çin’de neredeyse hiç ilgi görmediğini ve bunun da üretimin durdurulmasında büyük bir etken olduğunu söylüyor.

Eğer Kuo’nun görüşleri doğru çıkarsa Apple iPhone 5C faciasından sonra ilk defa bir modelin üretimini sadece tek nesil sonra sonlandırmış olacak. iPhone X‘in 2018 yılında ortalama 30 milyon adet satacağını da söyleyen Kuo Apple‘ın bu yıl 5.8, 6.1 ve 6.5 inç olmak üzere 3 farklı iPhone telefonu üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Peki iPhone X neden beklenen ilgiyi görmedi? Yorumlarınızı bekliyoruz.