17.000 TL Fiyata Sahip Apple iPhone XS Max Üretim Maliyeti Ne Kadar?

Üç yeni telefon daha tanıtan Apple‘ın en büyük modeli iPhone XS Max maliyeti ne kadar?

Şirket bu modelinin temel sürümü için 1099 $ bir fiyat etiketi, 256 GB’lık sürüm için 1249 $ ve 512 GB’lık olan için ise 1449 $ fiyatı sunmuştu.

TechInsights‘a göre yeni tanıtılan en büyük iPhone’un tüm bileşenlerinin maliyetinin önceki yıl tanıtılan iPhone X‘in temel maliyetinden yaklaşık 50 $ daha fazla olan 443 $ olduğu iddiası ortaya atıldı.

Grafiğe bakacak olursak; OLED panel üst üste iki yıl için en pahalı bileşendir. Koreli rakip Samsung tarafından üretilen iPhone ekranları fiyatın ne kadarına etki ediyor anlayabiliyoruz. Apple’ın sattığı her bir iPhone’a karşı Samsung’un bundan ne kadar kazanacağını tahmin edebilirsiniz.

Ekranın maliyeti sadece % 5 arttı. Bu da enflasyonu açıklayabilir. Ancak herkes bu argümanı satın alamazdı. Tabii, şimdi panel daha büyük. Çünkü geçen senenin çentikli paneli 5.8″ iken iPhone XS Max ise 6.3″ ekrana sahiptir.

En pahalı ikinci bileşen ise iPhone X’te 66 $ olan ancak iPhone XS Max modelinde 72 $ olan işlemci olarak görülüyor. Grafiğe bakıldığında 2018’de Apple için neredeyse her şey daha pahalıyken sadece montaj malzemeleri ve RF anteni geçen yıldan daha ucuz.

TechInsights 443 $ ‘lık toplam fiyatın telefonun ham bileşenlerin fiyatlandırması olduğunu açıkladı. Ar-Ge,yazılım, lojistik gibi diğer üretim harcamalarını ve bu kadar çok insanı bir akıllı telefona 1000 $’ın üzerinde vermeleri için kafayı yedirten tatlı pazarlamayı hesaba katmadı.

Tüm veriler henüz mevcut olmadığından grafikteki bazı rakamlar “bazı varsayımlar” ile yapılmıştır. Yine de böyle bir resim yeni iPhone’ların gerçek maliyetini göstermese bile gerçekten insanı düşündürüyor.