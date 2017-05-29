Apple iPhone’a geçmeye ikna etmek için üç yeni reklam yayınladı

Tam bir hafta önce Apple, web sitesinde yenilenen bir ‘Switch’ sayfası başlattı. Adından da anlaşılacağı üzere, bu, bir iPhone’a geçmek isteyenler için tasarlanmış portal. Ve yeni sayfa ile birlikte, aynı güne giren yeni bir reklam kampanyası geldi. O zaman birkaç farklı reklam yayınlanmıştı ve bugün üçü daha yayınlandı.

Bunların hepsi kısa, 15 saniyelik kliplerdir. Bunlardan ikisi (sırasıyla “pürüzsüz” ve “güvenlik”) Apple’ın akıllı telefonlarında rekabetin aynı düzeyde olmadığını düşünen özelliklere odaklanıyor.

“iPhone’unuz sadece işe yarıyor” diyor Apple, ‘pürüzsüzlük’ konusunda hemfikir, çünkü hem donanım hem de yazılım tasarlar.

iPhone’lar rakiplerinden daha güvenlidir, çünkü en son güncellemelere daha uzun süre erişirler – bu, yukarıdaki reklamın verdiği fikirdir.

Üçüncü reklam “kişiler” olarak adlandırılıyor ve geçiş yapmak isteyen kişilerin, Android’den geldiğinde adres defterini onlarla birlikte almanın bir güçlüğü olmayacağından emin olmak istiyor. Apple’ın IOS’a Taşı uygulaması Google Play Store‘da bulunabilir ve amacı tam olarak insanların herhangi bir sorun olmadan geçiş yapmasına yardımcı olmaktır.