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Apple, iPhone’lar İçin Bir MagSafe Hazırlıyor!

Apple, iPhoneların şarjı için yepyeni bir MagSafe satışa sunabilir. İşte ürünün detayları...

Ayşen Sıla

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Apple, geçen yıl iPhone 12 serisiyle MagSafe’i geri getirdi. Ardından, iPhone ve Apple Watch’u aynı anda şarj eden MagSafe Duo’yu da sundu. Şirketin bu teknolojiyi yakında Macbook’lara da getirmesi bekleniyor. Şimdi, Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapor, Apple’ın bir MagSafe Pil paketi üzerinde çalıştığını söylüyor.

Rapora göre Apple, iPhone’a harici olarak manyetik olarak takılabilen bir pil paketi üzerinde çalışıyor. MagSafe, Apple’ın şarj cihazlarında manyetik olarak takılan bir aksesuar aracılığıyla kablosuz olarak iPhone’ları şarj etmesine olanak tanıyor.

Bu konektörler, takılabilir cüzdanlara sahip MagSafe deri kılıflar gibi diğer aksesuarların da yolunu açtı. Bu tarz bir cihazın sahiden ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Fakat Apple, iki yıldır bu ürünler üzerinde çalışıyor.

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Piyasadaki bu gecikmenin nedeni, yazılım sorunları, uyumluluk ve kullanılabilirlikten kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bundan bahsetmişken, bu ürün koruyucu bir kılıf olarak hizmet etmeyecek, ancak esasen cihaz için ekstra şarj sağlayabilecek.

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KaynakBloomberg

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