Apple, iPhone'larda USB-C Kullanmayı Planlıyor

Tedarik zinciri blogu Mac Otakara‘dan ilginç bir haber, Apple‘ın Lightning portunun yerine iPhone’larda standart UBS-C konektörünün kullanılması planladığını belirtti.

Mac Otakara‘nın iç kaynaklarına göre, mühendisler zaten bir referans tasarımı üzerinde çalışıyorlar, ancak 2019 iPhone‘lar için yetişemeyebilirler. Bu yüzden sadece 2020 iPhone’larda görebiliriz.

Ek olarak, kaynak, Apple‘ın iPod serisini de canlandırmayı hedeflediğine işaret ederek, CES’teki tedarikçilerinden bol miktarda bilgi topladığını iddia ediyor. Yeni iPod’un koşuculara ve diğer spor tutkunlarına yönelik olduğu söyleniyor.

Şimdilik sadece söylentiler var, ancak Mac Otakara, tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak gelecekteki ürünleri tahmin etmekte epey bir başarıya sahip, bu yüzden en azından gerçeklik olabilir.