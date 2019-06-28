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Apple iPhone’un Patlamasıyla Evsiz Kaldılar!

Apple iPhone telefonun şarja takılı bir şekilde patlasıyla evleri kül oldu. Detaylar aşağıda....

By Muhammed Arslan

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Apple iPhone'un Patlamasıyla Evsiz Kaldılar!

Apple Watch saatinin gerçekte insanların hayatlarını kurtardığı çeşitli raporlar gördük. Bir yandan teknoloji hayat kurtarırken, bir yandan da kullanıcısına çeşitli zararlar veriyor. Daha öncesinde, akıllı telefon patlamaları konusunda çok haber gördük.

Bugün ise bir kullanıcın, patlayan iPhone nedeniyle meydana gelen yangının tüm binayı yaktığı ileri sürüldü. Çinli bir kadın, saat 9’da şarj olması için iPhone’unu elektrik prizine taktı. İşlerini yapmak için dışarı çıktı. Saat 12:00’da ise bir telefon geldi ve evinin kül olduğunu öğrendi.

Soruşturmanın ardından yangın sebebinin iPhone patlamasından kaynaklı olduğu öğrenildi. Apple ile temasa geçtiğinde, şirket cihazı göndermesini istedi ve çözüm için iki ay beklemesi istenildi. Kadın şimdiki durumda otelde kalıyor, ancak iki aylık otel konaklaması yapamayacağı için Apple’dan daha hızlı çözüm bulmasını istedi.

Bunlara karşılık, olayı doğrulayan Apple’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Alt kenarında bir 3.5mm ses girişi olduğundan, cihazın iPhone 6 veya iPhone 6S olduğunu varsayabiliriz. Ayrıca görüntülerden şarj kablosunun hala yanmış iPhone’a bağlı olduğunu görebiliriz.

Son birkaç yılda oldukça fazla sayıda iPhone 6 ve 6S patlaması bildirildi. Geçmişte, Xiaomi ve Samsung gibi markalardan bile patlayan birkaç Android akıllı telefon da gördük. Resmi olarak onaylanmamış herhangi bir üçüncü parti şarj cihazı veya kablo kullanmanız asla tavsiye edilmemektedir.

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