Apple Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Mı Üretiyor?

Apple‘ın aktif gürültü önleyiciye sahip kablosuz kulaküstü kulaklık üzerine çalıştığı ve bunu yıl sonuna kadar tanıtacağı söyleniyor. Bu iddia ilk olarak KGI Securities analisti Ming-Chi-Kuo tarafından ortaya atıldı. Daha sonra ise Bloomberg tarafından resmen onaylandı.

Bloomberg’e göre; bu kulaklıklar üzerinde yapılan çalışmalar son bir yıldır sürekli kapanıp açıldı. Bir durup bir devam eden bir proje haline büründü. Ürün birden çok değişikliğe uğradı. Konuyla aşina olanlara göre piyasaya sürülmeden önce yeniden tasarlanacak ya da tamamen hurdaya çıkarılacaktı.

Kulaklıklar, Apple‘ın kendine has güçlü işlemcisi sayesinde AirPods‘larla aynı kesintisiz eşleştirme sürecine sahip olacak. AirPods içinde kullanılan W1 yonga setinin güncellenmiş bir sürümünü en son Studio 3 Wireless gibi bazı kablosuz Beats modellerini görebilirsiniz.

Apple çipine sahip Beats kulaklıkAirPods, tasarımla ilgili ilk şüpheciliğe rağmen Apple için büyük bir başarı sağladı. Yeni kulaklıklar ise daha geleneksel tasarım arayanlara yönelik yapılacak gibi görünüyor. AirPods‘taki gibi su geçirmezlik ve ortamı sürekli dinleyen casus kılıklı Siri uygulaması desteği gibi özellikler bu kulaküstü kulaklıkta da bulunacaktır.

Henüz çok az bilgi olsa da ilerleyen aylarda Apple‘ın bu yeni ürünü hakkındaki yeni bilgileri sizlerle paylaşacağız.