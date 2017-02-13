Apple Kablosuz Şarj İçin Büyük Bir Adım Attı

Söylentiler bir süre ortalığı karıştırmıştı, Apple‘ın sadece akıllı saatlerinde değil iPhone modellerinde de kablosuz şarj özelliğini kullanabileceği idi. Apple, kablosuz şarj ile birçok cihazda gördüğünüz Qi standardını yöneten Kablosuz Güç Konsorsiyumuna sessizce katıldı. Bu, bu yılın iPhone’unun bu özelliğini kullanmasını sağlayacağı veya Apple’ın Qi standardını hiç kullanmayacağını garanti etmiyor. Bununla birlikte, bu katılım Apple’ın geniş kablosuz şarj stratejisi hakkında çok şey söylüyor.

Bir yıldan fazla bir süredir, Apple’ın muhtemelen Energous ile ortak çalışmasıyla uzun menzilli şarjı geliştirdiği hakkında söyletiler dolaştı. Bu teknolojiye göre şarj etmek için şarj istasyonundan bir kaç metre öteye iPhone’unuzu koymanız yeterli oluyor. Kablosuz Güç Konsorsiyumu hareketi, Apple’ın uzak mesafeli elektrikten vazgeçtiği anlamına gelmiyor, ancak şirketin konvansiyonel endüktif şarjın yakın vadede daha pratik olduğuna inandığını söylüyor. Ayrıca, kablosuz şarj olma konseptine daha sıkı bir bağlılık gösteriyor.