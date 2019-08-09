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Apple Katlanabilir iPhone Piyasaya Sürecek mi?

Katlanabilir akıllı telefon furyasına Apple da, iPhone ya da iPad'leri ile girebilir...

By Muhammed Arslan

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iPhone 8 Isinma Sorunu

Yaklaşan iPhone 11 hakkında düşünceleriniz neler? Şimdilik beklenilen bu yılın iPhoneları fazla özelliğe sahip olmayacak. Apple‘ın 2021 iPhone’undan beklentiler bir hayli yüksek. 2021’de durum bu şekilde iken, bir de işe katlanabilen iPhone telefon olduğunu düşünün. Gerçekten heyecan verici olabilir.

UBS analistleri, Apple’ın ilk katlanabilir ürününü gelecek yıl piyasaya süreceğini tahmin ediyor. Ancak, bu ürünün bir iPhone’dan ziyade bir iPad olması daha muhtemel. Bir CNBC raporu, Apple’ın 2021’de katlanabilir iPhone’nun piyasaya sürülmesinin daha muhtemel olduğuna inanıyor.

Geçmişte, Apple, katlanabilir bir ekranlı telefon için çeşitli patentler aldı. Bir patent, kitap benzeri bir telefonu ön plana çıkarırken, bir diğeri şirketin Samsung Galaxy Fold benzeri bir tasarımla gelebilecek katlanabilir bir iPhone’u piyasaya sürebileceğini öne sürüyor.

Bu, şirketin katlanabilir ekranlı iPhone’u için tasarım seçeneklerini aktif olarak araştırdığını gösteriyor. UBS analistlerinin notuyla birleşen önceki raporlar, Apple’ın yakında katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar sunan şirketlerin seçkin ligine katılabileceğini gösteriyor.

Ayrı olarak, Apple’ın 2021 iPhone’ları, daha önce de belirtildiği gibi, iki faktörlü kimlik doğrulamaya alternatif olabilecek ve günümüzdeki güvenlik sistemlerine kıyasla gelişmiş güvenlik sunan bir Touch ID ve Face ID kombinasyonunu sunacak.

KaynakTomsGuide
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