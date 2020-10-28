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Apple Kendi Arama Moturunu Geliştiriyor

Apple'ın yılda 12 milyar dolar ödediği Google'un arama motoruna karşılık, kendi arama motorunu oluşturarak, büyük bir kar sağlamaamacına giriyor...

Muhammed Arslan

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Apple Kendi Arama Moturunu Geliştiriyor

Apple‘dan yeni bir hareket, her yıl Google‘a ödediği milyarlarca dolar tasarruf sağlayabilir. Bunca yıldan sonra, raporlar Apple’ın nihayet bir Google Arama Motoru alternatifi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Google, Facebook ve Amazon ile birlikte Apple, müşteri tabanını ve karını artırmak amacıyla pazar rekabetini yok etmek için tekel konumunu kullanmakla suçlanıyor. Bu amaçla, Apple-Google arama motoru anlaşması bugünlerde gündemdeki bir konu haline geldi.

Başlangıç ​​olarak, Financial Times’dan bir rapor, iOS 14 güncellemesinin artık Apple destekli önerileri ve ana ekran arama çubuğuna bir sorgu girildiğinde doğrudan web sitelerine bağlantılar oluşturduğunu gösteriyor.

Google Alternatifi En İyi 12 Arama Motoru 2019

Apple’ın kendi arama motorunu oluşturması, Google’ın gelir akışına büyük bir darbe olacak. Çünkü Apple, yılda Google’a 12 Milyar dolara yakın ödeme yapıyor. Bununla birlikte, yetkililer tartışmalı anlaşmayı sonlandırabilirse, Google Arama alternatifi bir geçici çözüm görevi görebilir.

Buna karşılık, iPhone’un varsayılan web gezgini Applebot eskisinden daha aktif ve olabildiğince çok web dizini oluşturmaya çalışıyor. Şirket, yapay zeka çalışmaları ve Siri ses asistanı üzerinde çalışması için Google’ın Arama Başkanı John Giannandrea’yı birkaç yıl önce işe aldı. Ek olarak Giannandrea’nın bir arama motoru oluşturma deneyiminden de yararlanabilir.

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KaynakFinancial Times
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