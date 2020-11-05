Apple, Kendi İşlemcileriyle Donatılmış 2.5 Milyon MacBook Üretmeyi Planlıyor!

Apple, Şubat 2021’e kadar kendi bünyesindeki işlemcilerle desteklenen yaklaşık 2,5 milyon MacBook dizüstü bilgisayar yapmayı planlıyor. Şirket, tedarikçilerinden bu miktarı üretmelerini istedi ve Intel işlemcilere olan bağımlılığından hızla uzaklaşma amacında olduğunu alenen gösterdi.

Şirket, yeni Apple Silikon işlemcilerden güç alacak ilk MacBook’lar için ön siparişlere başladı bile. Bu rakam, kaynaklara göre toplam 12,6 milyon birim sevk edilen 2019’daki toplam MacBook gönderilerinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

Ayrıca Apple, 2020 amiral gemisini pandemi nedeniyle geç tanıttığı için bunu telafi etmek üzere iPhone üretimini hızlandırmayı da planlıyor. Zaten şirket, bu yılın başlarında dizüstü ve masaüstü bilgisayarları için özel bir çip tasarımına geçeceğini duyurmuştu.

Hareket, esasen şirketin Intel’e olan güvenini azaltmasına ve her zaman tescilli işlemciler kullanan iPhone gibi diğer ürünleriyle daha uyumlu hale getirmesine neden olacak. Apple, 10 Kasım 2020‘de şirketin Apple Silikon işlemcili MacBook’ları duyuracağı bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.