Apple, Kendi Kendini Ayarlayan Apple Watch Bandı İçin Patent Aldı

Saat takıyorsanız, saatleri takılması sırasında bileğinize uygun olması tam bir şans meselesidir. Bir toka, bir bandı çok gevşek bırakabilirken, elastik bir bant cilt tüylerini çekebilir. Ve ayarlanabilen olanlar çok sıkı veya çok gevşek olabilir. Apple bu sorunu çözmek istiyor ve bunu yapmak için patent almış durumda.

Apple, Apple Watch için aynı anda kolayca ayarlanabilen ve rahat bir saat bandı oluşturmak için bakacağı farklı yolları ayrıntılarıyla anlatan “Takılabilir elektronik cihazlar için dinamik uyum” adında patent aldı.

Patent, Apple Watch’ın duyduğu biyometrik verileri açıklıyor. Ayrıca bandın ayarlanmak için işlemciye ihtiyaç duyduğunu bunun içinde iPhone işlemcisini kullanabildiği açıklanıyor. Sistem otomatik olarak veya kullanıcı tarafından ayarlanan bir gergi vasıtasıyla olacak.

Diğer çözümler arasında banttaki şekil hafızalı tel, genişleyebilen veya daralan bir iç lastik sistemi, cihaz gövdesi içinde geri çekilebilir ve uzatılabilir bant parçaları ve bir mandal sistemi bulunuyor.

Apple Watch‘ın kalp ve sağlık monitörleri için doğru okumaları alması ihtiyacı nedeniyle, uygun bir montaj bandı esas ve yeni patent daha doğru okumalar sağlıyor. Şirket, bir kanca ve halka bağlantı elemanı sunan yeni Sport Loop bandıyla bu yönde ilerlemeye başladı.