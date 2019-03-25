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Apple Kendi Kredi Kartını Kullanıcılara Sundu! Apple Card

Apple, ödemeleri daha da kolay hale getirmek için Apple Card'ı kullanıma sundu...

By Muhammed Arslan

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Apple Kendi Kredi Kartını Kullanıcılara Sundu! Apple Card

Apple’ın “It’s Show Time” etkinliği tam olarak şov etkinliği oldu. Apple, Wallet uygulamasıyla birlikte kullanılmak üzere kendi kredi kartını tanıtmak için Goldman Sachs ile bir ortaklık yaptığını duyurdu. Bu projeyi ilk olarak Şubat ayının sonlarında WSJ’den gelen bir raporda duymuştuk.

Apple’ın ödemeler sektöründeki başlangıcı, 2014’te Apple Pay ile oldu. Yakın zamanda, şirket ABD’de Apple Pay Cash’i piyasaya sürdü ve bu sayede kullanıcılar birbirlerine ödeme gönderebiliyor ve aynı zamanda doğrudan Mesajlar uygulamasından ödeme yapabiliyorlardı.

Şirket, Apple Pay ile yapılan alışverişlerde küçük bir işlem ücreti alıyor. Kredi kartının tanıtımıyla birlikte, şirket kesinlikle kendi kredi kartıyla yapılan işlemlerden daha büyük bir kesinti alarak hizmet gelirine katkıda bulunacak.

Apple Card‘a sahip olmak için ücret ödemeye gerek yok, ortak kredi kartlarından daha düşük faiz oranları var ve son derece güvenli. Daha sağlıklı bir finansal yaşam için tasarlanmıştır ve Apple’ın cihazlarının gücünden yararlanıyor.

Apple Kendi Kredi Kartını Kullanıcılara Sundu! Apple Card

Kayıt işlemi anında oluşturulur ve iOS’taki Wallet uygulaması aracılığıyla yapılabilir. Kart, tüm Apple cihazlarında dünya çapında kullanılabilir. Wallet uygulamasında, kullanıcı, harcamalarının grafiklerini görmesi için yeni bir kullanıcı arayüzü var.

Yardım almak için, kullanıcı Apple Destek ile doğrudan mesajlaşma yoluyla iletişime geçebilir. Kart ayrıca, açıklamalarında bulunan bilgilerin kalitesini artırmak için makine öğrenimi ve Apple Maps kullanıyor.

Ayrıca, Apple Pay kullanılarak yapılan her işlem için %2 geri ödeme sistemi olan “Günlük Nakit” adlı yeni bir özellik de bulunmaktadır. Geri ödeme, bir kullanıcının Apple Cash hesabına yatırılıyor. Apple’ın hizmetlerini veya ürünlerini satın aldığınızda, Günlük Nakit miktarı %3’e yükseliyor.

Apple Card yaz aylarında, sadece ABD’de mevcut olacak.

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