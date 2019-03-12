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Apple Netflix’e Rakip Yeni Bir Projeyi Tanıtacak

Geçtiğimiz yıl, kâr oranın yüksek düşüş yaşayan Apple, gelirini artırmak için Netflix'e rakip yeni bir video yayın hizmeti tanıtabilir....

By Muhammed Arslan

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Apple Netflix'e Rakip Yeni Bir Projeyi Tanıtacak

Geçtiğimiz ay, Apple hakkında bir kaç söylenti gün yüzüne çıkmıştı. Bunlardan birisi ise, şirketin Mart ayında bir etkinlik düzenleyeceği yönünde idi. Söylentilerden sonra, Apple 25 Mart’ta özel bir etkinlik düzenleyeceğini “It’s show time” isimli bir etkinlik ile resmi olarak duyurdu.

Şirket tarafından yayınlanan görüntütü hiçbir şey yer almıyor. Ancak ortaya çıkan söylentiler, şirketin kendi video yayın hizmetini ya da Haber abonelik hizmetini tanıtması yönünde olacağını gösteriyor.

Apple’ın etkinlikte herhangi bir donanım sunması beklenmiyor. Son raporlar, Apple’ın Nisan ayında piyasaya sürülmek üzere yeni bir proje üzerine bazı stüdyoları ve şirketleri bilgilendirdiğini ortaya çıkardı.

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Netflix’e Rakip Video Hizmeti Nasıl Olacak?

Apple, geçtiğimiz yıl Next Issue Media’nın dijital dergi hizmetine bağlı Texture bölümünü satın aldı. Durum bu olunca Haber aboneliği hizmetini, Apple News’e entegre edebilir. Birden fazla yayını kapsayan basitleştirilmiş abonelik hizmeti sayesinde, Apple yeni Haberler uygulamasına farklı özellikler getirebilir. Belki de Netflix benzeri bir film yayını açabilir.

Şayet Netflix benzeri bir video akışı hizmeti sunarsa, Apple Music’e benzer bir gelir elde edebilir. Şirketin aylık 10 dolarlık abonelik ücretinin yarısını almayı planladığı, diğer yarısının ise kaç kişinin öykülerini okuduğuna göre katılımcı yayıncılar arasında paylaşılacağı söyleniyor.

25 Mart Showtime etkinliği, Apple Park kampüsünde bulunan Steve Jobs Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Apple, etkinlik için web sitesinde ve Apple TV’deki etkinlikler uygulaması aracılığıyla canlı yayın sunacak.

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