Apple LCD Ekran Sipariş Sayısını Arttırdı: Ucuz iPhone Yolda Mı?

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, dünyanın en iyi Apple analisti olarak kabul edilmektedir. Analist Kuo’ya Apple‘ın gelecekteki ürünler hakkında tahminlerde bulunmak veya kaç tane modelin satılacağını tahmin etmede başka hiçbir analist yaklaşmıyor. Kuo, 2018’de Apple‘ın üç yeni model satacağını söylemişti. Her üçü de TrueDepth kamera ile donatılmış olacak ve Face ID sunacak. İki panelde 5.8 inç ve 6.5 inçlik OLED ekranlar yer alacak. Bunların sırasıyla Apple iPhone Xs ve Apple iPhone Xs Plus olduğu düşünülüyor.

Kuo’ya göre üçüncü model 6.1 inç LCD ekranı taşıyacak ve arkasında sadece bir kamera bulunacak. Bu model ise Apple iPhone 9 olabilir. Üçlü arasında en düşük fiyatlı telefon olması beklenen bu modeli Apple 2018’de 100 milyon adet satmayı bekliyor. 700 ile 800 dolar aralığında bir fiyatla, bu cihazın bu yılın son 6 ayında yalnızca 80 milyar dolarlık gelir elde edebileceğini belirtti.

Kuo, iPhone 9‘un OLED ekran taşıyan yeni iPhone üniteleri olacağını düşünmüyor. Analist, Apple‘ın bu yılın ikinci yarısında sunacağı yeni cihazların %50’sini 6.1 inçlik iPhone olmasını bekliyor.