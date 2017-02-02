Apple, Mac için düşük güçle çalışacak ARM yongası geliştiriyor

Apple, şu anda Bloomberg’deki kaynaklara göre, Mac için ARM ile çalışan bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Yeni yonga seti, düşük güç gerektiren görevleri yerine getirmek için mevcut Intel işlemcilerin yanında çalışacak.

Bloomberg‘e göre, yeni yongaseti, bilgisayar uyku halindeyken e-postaların ve yazılım güncellemelerinin kontrol edilmesi gibi görevleri bilgisayarın yapmasına izin veren, MacOS‘un bir özelliği olan Power Nap gibi görevleri yerine getirecek. Bu görevleri yeni yonga setine bırakmak, güç cephesinde daha fazla tasarruf sağlayacaktır.

Geçen sene Apple, TouchBar görevlerini yürüten ARM tabanlı bir işlemci olan yeni T1 yongasetini içeren TouchBar ile yeni MacBook Pro‘yu duyurdu. Bu yeni yonga seti benzer bir yapıda olacak ancak sadece TouchBar’dan daha fazla işi halledecek.