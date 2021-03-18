Apple Mac, Kötü Amaçlı Yazılımlardan Etkileniyor!

Apple Mac’ler için kötü amaçlı yazılımların ve diğer zararlı yazılımların geliştirilmesi geçen yıl arttı. Yeni bir rapor, Mac tabanlı kötü amaçlı yazılım risklerinin arttığını öne sürüyor, ancak bu rakam hala Windows sayısı kadar yüksek değil.

Araştırmacılar başka 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla 40.000 artan 92,570 örnek buldu. Öte yandan, 2020 yılında MacOS için 674.273 yeni örnek bulundu. Grup, platform için kötü amaçlı yazılım örneklerinde on kattan fazla artış buldu.

Ayrıca veriler, çok daha fazla benzersiz kötü amaçlı yazılım örneğinin tanımlandığını kanıtlıyor ve kötü amaçlı yazılım geliştiricilerin dikkatlerini Mac’e çevirdiğini gösteriyor.

Özellikle, geçen yıl tespit edilen 674.273 örnek, 2012 ile 2019 yılları arasında AV-TEST GmbH tarafından bulunan toplam 219.257 örnekten çok daha yüksek. Rapor, zararlı yazılımların ve bunların geliştirilmesinin artmakta olduğunu ima etse de, sayı Windows ile karşılaştırıldığında düşük kalıyor.

AV-TEST GmbH, Microsoft platformu için 91,05 milyon örnek yapıldığını tespit etti. Bu, 2019’da 89.07 milyon numuneden yeni bir rekor yüksekliğe ve bir artışa işaret ediyor.