Apple, bugün ki düzenlemiş olduğu tanıtım etkinliğinde yeni iPad Pro‘ların yanı sıra yeni bir MacBook Air dizüstü bilgisayarının tanıtımını da yaptı. MacBook Air’in son güncellemesinden bu yana yaklaşık 3 yıl geçmişti ve bundan dolayı da bir çok özelliği zamanla unutulmuştu.

Tanıtımı yapılan yeni MacBook Air modelinin Retina Ekrana sahip olmasını bekleyen binlerce kişi vardı. Şimdi ise isteklerine kavuştular. Peki bu Retina Ekran ne kadar iyidir?

Ekran ve Renk Seçenekleri

Yeni MacBook Air‘in tasarımındaki unsurlar baştan sona değişirken genel olarak görünüm olarak pek bir farklılık yoktur. Sonuç ise MacBook ve MacBook Pro ile aynı tasarım diline sahip bir bir cihaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Hala 3 yıl önce üretilen MacBook Air’e benzer bir yapıdadır.

Ancak kapağı kaldırdıktan sonra eski modelde yer alan büyük gümüş çerçevelerin artık olmadığını görürsünüz. Bunun yerine 13.3 inçlik yeni bir LCD Retina ekranı ile karşılaşırsınız. Çözünürlüğü eski MacBook Air cihazına göre önemli ölçüde arttırılmıştır. Sizlere 2560×1600 piksellik bir ekran sunmaktadır.

Dış görünüş tasarımı hakkında doğrudan bilgiler sunmaz. Ekran boyutu aynıdır. Ancak hacimce yüzde 17 daha az bir yapısı var. Bu da bilgisayarın yüzde 10 daha ince olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda daha hafiftir, ama çok değil. Fakat genel olarak konuşulduğunda iPad Pro‘dan daha kaliteli birşeyler isteyen kişiler için çok daha kompakt bir cihaz olarak değerlendirilebilir.

Üç renk seçeneğine sahip bir şekilde satışa sunulmuştur: uzay grisi, altın ve gümüş.

Yeni Klavye ve TrackPad

Ekranda yapılan değişikliğin yanı sıra klavye ve trakpad‘de de değişiklikler yapılmıştır. Yeni model artık 3. nesil MacBook Pro ile aynı klavyeyi kullanmaktadır. Trakpad %23 daha büyük bir yapıdadır.

Klavye de yazma deneyimi önceki MacBook Air modelinde bulunan süngerimsi bir yapıda değildir. Bu durum sizin bakış açınıza göre iyi yada kötü olarak değerlendirilebilir. Ancak MacBook Pro klavyesi son 2 yılda çok fazla eleştiri almıştı. Yeni klavye deneyimine insanların nasıl bir tepki vereceği bundan dolayı henüz net değildir. Ancak şimdi ki daha sert bir yazım deneyimi de bir çok kişi için olumsuz olarak nitelendirileceğine emin olarak bakmaktayız.

Trackpad ise ne kadar güzel ve hoş bir tasarıma sahip olsa da ansızın el değmelerine oldukça hızlı tepkiler vermektedir. Kalem desteğini daha etkili kullanmak için geliştirildiği için daha büyük bir alana yayılması olağan bir durum olarak değerlendirilebilir.

Touch ID Teknolojisi

Apple’ın telefonları ve tabletleri Face ID ile hızlı geçişler sağlarken, Apple’ın dizüstü bilgisayar modelleri hala Touch ID teknolojisini kullanıyor. Güç düğmesi, bilgisayarın kilidini açmak ve aldığınız ürünleri Apple Pay ile ödemek için Touch ID ile değiştirilmiştir.

Tüm bunlara ek olarak Touch ID teknolojisini etkinleştirmek, Mac bilgisayarını korumak için oldukça önemlidir. Bu teknolojinin çalışmasındaki en büyük donanım ise Apple T2 yonga seti olmaktadır. Touch ID aynı zaman da dizüstünün kapağını kapadığınızda bilgisayarın mikrofonunu devre dışı bırakarak hackerların bilgisayarınızı ele geçirip sesinizi kaydetmesine izin vermez. Ayrıca “Hey Siri” diye seslendiğiniz sizlere otomatik olarak cevap verme özelliğine de yardımcı olur.

MacBook Air Performans

Apple’ın en yeni MacBook’unun performansı Apple düzenlemiş olduğu tanıtımda tam olarak test edilememiştir. Ancak kısa zaman içerisinde detaylı incelemelerle bu durumun kafanızda bir soru işareti bırakmamasına yarcımcı olacağız.

Apple, önceki modelde bulunan USB ve SD kart yuvalarını devre dışı bırakarak yereine iki adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası yerleştirdi.

Thunderbolt 3, USB-C ile aynı şekle sahiptir. Ayrıca tam olarak USB-C özelliklerini taşımaktadır. Böylece şarj cihazı da dahil olmak üzere tüm taşınılabilir cihazlar bağlanabilir. Bunlara ek olarak Thunderbolt yuvası, Ethernet’i içinde kullanılabilmenin yanı sıra ekranlara bağlanabilir bir özelliktedir. Sadece kablolarınızı değiştirmek bunlara sahip olmanıza etkendir.

MacBook Air iki sistem ayarında mağazalardaki yerini alacak. Bunların her ikiside 3.6 GHz’e kadar Turbo Boost özelliğine sahip 1,6 GHz çift çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemciye sahiptir. Genel olarak aralarındaki fark ise bellek ve depolama seçenekleridir. 8 GB RAM ile başlayan sistem ayarlamaları 16 GB‘a yükseltilebilir. Depolama konusunda ise 128GB‘dan 1.5TB SSD desteğine kadar artan seçeneklerdir.

Batarya ömrü ise yine aynı önceki MacBook’ta olduğu gibi 12 saat sürmektedir.

Apple MacBook Air 2018 Fiyatı

İlk İzlenimler

Apple MacBook Air her zaman favori Apple dizüstü bilgisayarlarından olmuştur. Önceki modelin son güncellemesi üzerinden uzun süre geçmişti.

Apple’ın getirmiş olduğu yeni yükseltmeler ve güncellemeler, MacBook ve MacBook Pro serisi ne göre kullanıcı deneyimini çok daha fazla hızlandırıyor gibi görünüyor; ancak bu durum yıla damgasını vuran özellikler olarak değerlendirilemez.

Sadece dış görünümüne ve genel özelliklerine bakarak bir yorum yapmamız gerekirse; bir önceki MacBook cihazına göre daha büyük olup, MacBook Pro’ya göre daha uygun fiyatlı olan bu modeli saçmek performans anlamında ideal olacaktır.