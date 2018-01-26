Apple, geçen hafta hata düzeltme / güvenlik güncellemeleri yayınladı. Bunu yaparken, OS X 10.11 El Capitan ve macOS 10.12 Sierra da dahil olmak üzere işletim sisteminin eski sürümlerini çalıştıran Mac’ler için bazı güvenlik güncelleştirmeleri de yayınladı.

Güvenlik güncellemeleri, esas olarak, birkaç hafta önce High Sierra kullanıcıları için düzeltilen Meltdown ve Specter güvenlik açıkları üzerine odaklanmakta. OS X 10.11.6 El Capitan, IOHIDFamily, Kernel, QuartzCore ve Wi-Fi için düzeltmeler de dahil olmak üzere küçük güncellemeleri de içermekte.

Sierra güncellemesine gelince, macOS 10.12.6 çalıştıran makineler için kullanılabilir durumda. Güncelleme yukarıdaki düzeltmeleri içerse de ayrıca Ses, LinkPresentation, Güvenlik için geliştirmeler de içermekte ve ek bir Kernel düzeltmesi var.

Açıkçası, bu güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede yüklemeniz önerilir.