Apple macOS High Sierra tanıtıldı! İşte özellikleri

Hiç şaşırtıcı olmayan Apple, geliştirici konferansının başlangıcında bugün işletim sisteminin bir sonraki versiyonunu bilgisayarlar için de açıkladı. Sierra‘dan sonra ne olduğunu merak ettiyseniz, cevap High Sierra. Ciddi bir şekilde, bir sonraki macOS sürümünün adı budur ve bu sonbaharda son geçen yılki Sierra sürümünü destekleyen herhangi bir Mac sisteminin sahiplerine ücretsiz bir yükseltme imkanı sağlar. İlk geliştirici beta, bugün yayınlanacakken, ilk halka açık beta bu ayın sonundan önce gelecektir.

High Sierra ile birlikte macOS’da pek çok yeni özellik ve değişiklik mevcut. Bunların en önemlileri, onlarca yıllık HFS dosya sisteminin yeni Apple dosya sistemi (APFS) ile değiştirilmesidir. Bu, High Sierra‘dan itibaren kullanılacak standart olacaktır. Daha iyi performans, güvenlik ve veri güvenilirliği sağlamaktadır. Dosya kopyalama anlık olarak ortak işlemleri yapar, verileri elektrik kesintilerinden ve sistem çökmelerinden korur ve doğal şifreleme desteği sunar.

MacOS High Sierra, H.264 için kodlanmış olanlardan % 40’a kadar daha küçük dosyalarla 4K videoya video akışı sağlayan endüstri standardı halefi HEVC‘yi (H.265) destekliyor. HEVC, High Sierra çalışan tüm Mac’lerde yazılım desteğine sahip olacak, ancak yeni iMac ve MacBook Pro modelleri, daha hızlı ve daha fazla enerji verimli HEVC kodlama ve kod çözme için donanım ivmesi ile gelecektir.

Metal 2, Thunderbolt 3 ile birleştiğinde bunu yapmanız gerekirse Mac’teki en güçlü harici GPU’lara erişmenize izin verecektir. MacOS High Sierra, geliştiricilerin Mac’te VR oyunları ve diğer deneyimler yapmasına izin vererek VR içerik oluşturma desteği de ekliyor. SteamVR, Mac’ler için optimize edilecek ve HTC Vive kulaklık setini macOS ile bile kullanabileceksiniz.

Fotoğraflar gibi yerleşik uygulamalara da bazı eklemeler yapıldı. Özellikle bu, daha iyi düzenleme araçları ve her zaman yan yana duran yeni bir kenar çubuğu ile birlikte geliyor; eğlenceli efektler Canlı Fotoğraflara eklenebilir. Photos uygulaması, Photoshop ve Pixelmator gibi harici editörler ile de çalışır, dolayısıyla bunları doğrudan Photos’larda başlatabilir ve içinde yaptığınız düzenlemeleri varsayılan kitaplığa kaydedebilirsiniz.

Safari, High Sierra’da çok daha hızlı bir hale geldi, aslında Apple, gezegendeki en hızlı masaüstü tarayıcısı olacağını ve Chrome’dan % 80 daha hızlı olduğunu söyledi. Bu iddialara ilişkin ayrıntılar verilmediğinden, bekleyelim ve karar verelim. Tarayıcı, yeni bir otomatik oynatma engelleme özelliğinin yanı sıra akıllı izleme koruması alacak – bu reklamları engellemeyecektir, ancak bazı izleyicilerin çalışmasını engelleyecektir. Makaleleri Reader modunda da otomatik olarak açabilir. Burada otomatik oynatılan video reklamlarını kapatma imkanı sunuyor.

Ayrıca, Siri yeni bir ses ile geliyor, Notlar basit tablolar ekler, Spotlight’ın uçuş durumu bilgileri, posta arama daha hızlıdır ve iCloud Paylaşımı aracılığıyla iCloud Sürücünüzde saklanan herhangi bir dosyayı paylaşabilirsiniz.

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