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Apple MagSafe Duo Şarj Cihazı, Normal MagSafe’den Daha Yavaş

MagSafe Duo Şarj aleti beklentinin bir miktar altında kalıyor. Testlerde 14 Watt değerlerini veren DUO şarj aleti, normal magsafe'in gerisinde kalıyor. Üstelik yüksek fiyatı ile el yakıyor.

Selin Polat

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MagSafe Duo Charger

Apple, MagSafe uyumlu aksesuarlarını Ekim ayında tanıttı ve daha etkileyici cihazlardan biri, bir iPhone ve bir Apple Watch‘un pillerini aynı anda doldurabilen MagSafe Duo (ikili) şarj cihazıydı.

Şimdi şirket sonunda aksesuarı web sitesinde listeledi ve bize birkaç ayrıntı daha verdi. Yine de haberler harika değil – şarj hızları yalnızca 14W‘a ulaşıyor. Bu da tek MagSafe 15W şarj cihazından daha düşük bir oran.

Kötü haber burada bitmiyor – 129 dolarlık aksesuar şarj adaptörü olmadan gönderiliyor. Kutuda sadece USB-C – Lightning kablosu var. 20W USB-C güç adaptörünü ayrı olarak satın almanız gerekir ve bunu yapmak size yalnızca 11W şarj hızı kazandırır.

14W oranlarına ulaşmak için en az 27W’lık bir şarj cihazına ihtiyacınız var, bunun için Apple resmi aksesuarlarına bağlı kalmak isteyenler, MacBook için 49 $ ‘lık 30W olan adaptörü satın almaları gerektiği anlamına geliyor.

Özetlemek gerekirse MagSafe Duo, 178 dolarlık size bir telefon ve bir akıllı saat için 14 W kablosuz şarj sağladığını gösteriyor. Karşılaştırma için, tek MagSafe şarj cihazı 39 dolara mal oluyor ve 20 dolarlık 20 W USB-C adaptörüyle çalışıyor.

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