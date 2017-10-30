Apple Mühendisinin, Kızının Viral iPhone X Videosu Yüzünden Kovuldu

Bu hafta başlarında Brooke Amelia Paterson tarafından YouTube‘a bir video gönderildi ve bu videoda iPhone X gösterildi. Görüntüler, Apple‘ın Cupertino’daki genel merkezinde bulunan kafeteryadan. Amiral gemisi akıllı telefonun amatör genel görünümü, Apple’ın cihazın Eylül ayında açığa çıkarılmasında açıklanmayan bir şeyi gerçekten kapsamazken, Notes uygulamasında bulunan yayımlanmamış ürünlerin kod adları yanlışlıkla gösterilmiş olabilir.

YouTuber tarafından yüklenen yeni bir videoda, Peterson, RF mühendislerinden babasının Cupertino devi tarafından bırakılabileceğini belirtti. Şirket binasındaki video kayıtlarının şirket politikasının ihlali olduğuna dair cehaletten dolayı Peterson’un babası, yetkisiz videolardan tam olarak sorumlu tutuldu.

YouTuber ise şunları söyledi:

“Apple’da çalıştığın günün sonunda, bir insanın ne kadar iyi olduğu önemli değil. Bir kural çiğnerseniz, hoşgörüleri yoktur. “

Mühendis için talihsiz sonuçlara rağmen Peterson, Apple’a kızmadığını ve şirketin ürünlerini almasını engellemediğini söyledi. Bununla birlikte, özellikle teknoloji şirketlerinde ayrıcalıklı çalışanlar için, sosyal medyaya ve video kayıt politikalarına aykırı davranışların çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini zamanında hatırlatmaya devam ediyor.