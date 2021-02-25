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Apple, Netflix’i Satın Almadığı İçin Büyük Bir Hata Mı Etti ?

Apple, ünlü analist Dan Ives'a göre büyük bir hata etti. Ünlü şirketin film sektöründe yer edinebilmesinin çaresi de açıklandı...

Ayşen Sıla

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ABD teknoloji devi Apple, film izleme platformu Netflix’i satın alsaydı markasını birkaç adım daha yükseğe çıkarırdı. Bu, Apple’ın önde gelen markalar arasında Netflix ile yarışacağını söyleyen ünlü bir analistin cümleleri. Ona göre Apple, büyük bir hata yaptı!

Ünlü analist Dan Ives, Apple’ın kurucusu ve eski CEO’su Steve Jobs’un yanı sıra şu anki CEO Tim Cook‘un birkaç yıl önce Netflix’i satın almama kararının büyük bir stratejik hata olduğu görüşündeydi.

Apple’ın Netflix’i satın alarak daha iyi durumda olabileceği doğru olsa da, şirket kesinlikle yıllar içinde kötü bir performans göstermedi ve teknoloji ekosisteminin diğer bölümlerine genişlerken harika sonuçlar almaya devam ediyor.

Apple, dünyadaki en büyük şirketlerden biri olmaya devam ediyor, düzenli olarak çığır açan finansal yayınlar yapıyor. Üstelik iPhone, iPod, iPad, Apple TV ve diğer teknolojik ürünlerde de iyi bir başarı elde ediyor.

Ve Ives’e göre, Apple’ın şu anda yaklaşık 2 trilyon dolar olan piyasa değerinin 2021’in sonunda 3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Apple’ın film sektörüyle yarışabilmesinin tek çaresi ise kendi başına bir Hollywood stüdyosu almasından geçiyor. Apple bu sıralar Apple Car adlı bir araba projesiyle zaman harcıyor. Bakalım sıradaki hamlesi ne olacak.

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KaynakGizmochina

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