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Apple News+ Nasıl Yüklenir?

Apple'ın en yeni abonelik hizmeti olan Apple News+ hakkında detaylı bir rehber hazırladık....

By Muhammed Arslan

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Apple birkaç gün önce düzenlediği etkinlikte, Apple News+, Apple Arcade, Apple TV uygulaması, Apple Card ve Apple TV+ gibi bir dizi yeni abonelik hizmeti sundu. Tabi ki bunlardan hangileri ülkemize gelecek henüz net değil.
Ancak şu anda en yeni hizmetlerden birisi olan News+ hemen her yerde kullanılabilir. News+, 300 derginin yanı sıra yalnızca çevrimiçi makaleler ile birlikte birçok farklı konuda yazı okuyabilmenize olanak sağlıyor.
Ayda 9,99 dolar karşılığında New Yorker, National Geographic, People ve daha birçok dergiye sahip oluyorsunuz. Apple, “Dergilerin Netflix’i” olarak bilinen ve bir dergi abonelik hizmeti olan Texture’i satın aldı. Texture’ı da şimdi mevcut Apple News uygulamasına entegre olan News+ bölümüne ekledi.
Bu yazımızda da Apple en yeni hizmeti olan News+ uygulamasını iOS destekli cihaza nasıl yüklenir, nasıl abone olunur ve abonelik nasıl iptal olunur onu açıklayacağız….

Apple News+ Yükleme Rehberi

iPhone’u iOS 12.2’ye Güncelleyin

News+ ‘a abone olmak için, cihazlarınızı iOS 12.2 veya macOS 10.14.4’e yükseltmelisiniz. iPhone’da yükseltme işlemi üzerinden bunu kısaca açıklayalım.

Apple’ın yayınladığı son güncelleme olan iOS 12.2’yi indirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme’ye gidin. (Bu güncelleme aynı zamanda Siri’nin iOS cihazınızdan Apple TV’ye video oynatma özelliğini de ekler ve dört yeni Animoji içerir.)

iOS 12.2 güncellemesi kurulduktan sonra, Apple News uygulamasını açın. Ekranın altında News+ sekmesini göreceksiniz.

Apple News+ Nasıl Yüklenir?

Apple News+ Nasıl Abone Olunur?

Apple News uygulasının altındaki News+ sekmesine dokunun. Uygulama şimdilik yalnızca İngilizce ve Fransızca‘yı desteklediği için buradaki adımları dikkatlice takip edin.

ilk olarak ekran “Try it Free” yazısı belirecek. Bu “Ücretsiz Deneyin” seçeneğidir. Apple, News+ için 30 günlük ücretsiz deneme sürümü sunuyor.

Apple News+ Nasıl Yüklenir?

Daha sonra otomatik olarak aylık 9,99 dolar ödemek zorundasınız. Kayıt olmak istediğinizi onaylamak için Confirm tuşuna basınız.

Apple News+ Abonelik Nasıl İptal Edilir?

News+ ücretsiz sürümünü kullanıdınız ve memnun kalmadıysanız, bunu oldukça kolay iptal edebiliyorsunuz. Kısaca ücretsiz denemenin ötesine geçmemeye karar verirseniz, 9,99 dolar ödemenizden önce iptal ettiğinizden emin olun.

Apple News+ Nasıl Yüklenir?

Ayarlar> [adınız]> iTunes ve App Store> [Apple Kimliğiniz]> Apple Kimliğinizi Göster> Abonelikler’e gidin ve Ücretsiz Deneme İptali öğesine dokunun.

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