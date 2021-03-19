Apple, Nisan Ayında Yeni iPad Pro’yu Sunabilir!

ABD’li teknoloji devi Apple, en son geçtiğimiz yıl iPhone 12 ile karşımıza çıkmıştı. Şirketin günümüze kadar henüz yeni bir model cihaz ile gündeme gelmemiş olması artan talebi de etkiliyor. Ancak bu durum bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre değişecek gibi gözüküyor.

Şirket dünyayı saran virüs sebebiyle insanların eve kapanmasından ve evden çalışıp, eğitim görmesinden dolayı artan büyük ekranlı cihaz talebine daha fazla dayanamayıp yeni iPad Pro modelini Nisan ayı içerisinde sunmaya hazırlanıyor.

Bloomberg‘te ortaya çıkan bilgilere göre şirket Nisan ayı içerisinde mini LED panele sahip iPad Pro ile karşımıza çıkacak. Apple‘ın yeni modelinde yapacağı en dikkat çeken yenilik ise, LCD bir panel yerine mini LED bir panel tercih etmesi oluyor.

Bununla birlikte, yeni iPad Pro tabletin ekran boyutunun 11 veya 12.9 olacağı tahmin ediliyor. Apple ürün analisti olan Ming-Chi Kuo, şirketin gelecek yıl yeni iPad Pro modellerinde OLED ekranlar kullanacağını doğruladı. Aynı zamanda daha ucuz iPad Air modelleri de OLED panele 2022 yılında geçiş yapacak. Şirket mini LED panellerini Macbook Air cihazlarında da kullanmayı planlıyor.

Ming-Chi Kuo, şirketin mini LED panellere sahip Macbook Pro‘ların üretimine ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde başlayacağını bildiriyor. Mini LED ile birlikte artık Apple cihazları daha iyi bir pil performansına ve iyi bir arka ışık kontrolüne sahip olacak.