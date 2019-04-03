Apple OLED Destekli 3 iPhone’u 2020’de Piyasaya Sürecek!

Apple, Eylül 2018’de amiral gemisi iPhone XS ve XS Max modellerini piyasaya sürdü. Bu yıl ise şimdilik, gelecek iPhone’lar hakkında oldukça az bilgiye sahibiz. Yavaş yavaş birkaç özellik sadece gün yüzüne çıktı.

Tabii ki buna karşılık, Apple’ın 2019 ve 2020 yıllarında süreceği iPhone’lar konusunda sızıntı haberler çıkmaya başlıyor. Apple’ın 2020’de daha önceki söylentilere dayanarak OLED destekli 3 yeni iPhone modeli piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.

Yeni iPhone modelleri iddiaya göre 5.42 inç, 6.06 inç ve 6.67 inç ekran boyutlarıyla gelecek. 2020’de piyasaya sürülmesi beklenen 5.42 inçlik iPhone, Samsung Display’in Y-Octa veya LG Display’in TOE touch teknolojisiyle birlikte gelebilir.

Her iki dokunmatik ekran çözümü de ekran maliyetini düşürmeyi vaat ediyor. Ayrıca, Y-Octa’nın gelişmiş esnek AMOLED ekran teknolojisinin ekran kalitesi için bazı özellikler konusunda geliştirildiği de ileri sürüldü. Bu sayede ekran daha ince bir hal alarak, dokunmatik özelliği üst düzeye çıkarıldığı varsayılıyor.

Bu OLED destekli iPhone’lar sadece 2020’de gelecek ve bu yıl, yeni iPhone modelleri 2018’de tanıtılan iPhone’ların aynı trendini takip edecek. 5.8 inç ve 6.5 inç ekran boyutuna sahip iki OLED modeli ve 6.1- lik bir LCD modeli olacak.