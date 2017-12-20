Apple Önümüzdeki Sene iOS ve Mac Uygulamalarını Birleştirebilir

Apple’ın bilgisayarlarında kullandığı macOS işletim sisteminde iOS işletim sistemi uygulamaları çalışabilir. Bloomberg’in haberine göre iOS uygulamalarının iPhone ve iPad cihazlarındaki dokunmatik deneyiminin aynısını sunması için Mac bilgisayarında bulunan Magic Mouse ve MacBook bilgisayarlarında bulunan trackpadlerden yararlanılacak.

WWDC 2018’de Belli Olacak

Bloomberg’e göre Apple’ın planını her an değiştirebilir. Yine de Apple’ın macOS işletim sisteminde iOS uygulamalarının çalışıp çalışmayacağını Apple WWDC 2018 etkinliğinde yapacağı açıklamalara göre belli olacak.

Geliştiriciler İçin Zor Olabilir

Apple’ın macOS işletim sisteminde iOS uygulamalarını nasıl çalıştıracağı henüz belli olmasa da geliştiriciler için macOS işletim sistemi için de iOS uygulamalarını hazırlamak zor olabilir. macOS ve iOS işletim sistemleri her ne kadar birbirlerine yakın bir işletim sistemi olsalar da işletim sistemlerinin arayüzleri ve kullanıcı deneyimleri farklı olduğu için iOS uygulamaları macOS işletim sisteminde çalışmayabilir.

Son olarak Microsoft Windows 10 ile birlikte Universal Windows Platform uygulamalarını duyurmuştu. Bu uygulamalar Windows, Windows Phone, Xbox, Hololens ve Surface Hub’da çalışabiliyordu. Google’da bulut tabanlı işletim sistemi olan Chrome OS’e Android uygulamalarını getirmeye başlamıştı.