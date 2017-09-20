KGI Securities’den Ming-Chi Kuo, Apple’ın parmak izi okuyucuyu bırakacağını doğru bir şekilde öngördü. Şimdi gelecek için yeni bir tahminle geri döndü – 2018’de Apple parmak izi okuyucuyu tamamen kaldıracak.

Bu, şirketin yeni Kinect benzeri TrueDepth kameraya ve FaceID sistemine tamamen güveneceği anlamına geliyor. Ancak kamera kimlik doğrulamadan fazlasını yapıyor. Ayrıca, animojis ve sisteme dayanan gelecek teknolojisi (Snapchat demosu gibi) de etkinleştiriyor.

Apple’ın 3D Touch‘ı ekran panelini çoğu telefonda olduğundan daha kalın hale getirdiği için, ekranda parmak izi okuyucudan vazgeçeceği bildiriliyor. Yine de, Apple bu projeyi, FaceID‘in tüketicilerle başarısız olması durumunda bir yedek olarak tuttuğu iddiasından vazgeçmedi.