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Apple Oyun Dünyasına Apple Arcade İle Giriyor!

Google'ın Stadia yeniliğinden sonra benzer özelliğe sahip Apple Arcade oyun platformu geliyor...

By Muhammed Arslan

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Apple Oyun Dünyasına Apple Arcade İle Giriyor!

Apple düzenlediği etkinlikte, “Apple Arcade” adı verilen yeni bir oyun abonelik hizmetini duyurdu. Bu, iOS, macOS ve tvOS kullanıcılarının aylık sabit bir ücret ödemesine ve App Store üzerinden başka bir ödemeli uygulama grubuna erişmelerine olanak sağlayacak.

Şirket, Apple Arcade için geniş bir yayıncı ve geliştirici ekibi ile çalışıyor. Hizmetin, mobil, masaüstü ve genel kullanıcılar arasındaki oyunları birleştireceğini iddia ederek, macOS, tvOS ve iOS oyunları arasında mükemmel bir senkronize olacağını açıkladı.

Apple, “tek bir abonelik” ile Apple Arcade ‘in size 100’den fazla yeni ve özel oyuna erişim sağlayacağını söylüyor. Arcade, App Store’da alt kısımda yeni bir sekme olacak şekilde yeni bir alana sahip olacak.

Apple Oyun Dünyasına Apple Arcade İle Giriyor!

Aboneliğiniz olmadan Apple Arcade oyunlarını doğrudan App Store’dan indirebilir ve oynayabilirsiniz. Oyunlar iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’de oynanabilecek. Ayrıca tüm cihazlarınız arasında senkronizasyon ve çevrimdışı oynatma da var. Tüm oyunlar, reklamlar veya uygulama içi satın alımlar olmadan “oynayabileceğiniz tek şey” dir.

Apple Arcade Neler Getiriyor?

  • 100’den fazla yeni ve özel oyun
  • Reklam yok veya ek ücret yok
  • Apple Cihazlarınızda eş zamanlı kullanım
  • Çevrimdışı oyun deneyimi

Şirket, Apple Arcade için fiyatlandırma yapmadı. Ancak yeni oyun servisi 150’den fazla ülkede satışa sunulacak. Apple’ın oyun aboneliği hizmeti bu yılın başlarında ilk defa ifade edilmişti.

Bugün ise resmi duyurusu yapıldı. Şirket, video, Haberler ve diğerleri dahil olmak üzere Hizmetler alanındaki yatırımlarını önemli ölçüde artırdı.

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