Apple Parmak İzi Tarayıcısını Yeniden Geliştiriyor

Gelecekteki iPhone’larda göz alıcı bir kavisli ekrandan daha fazlasını görebiliriz. KGI Güvenlik analisti Ming-Chi Kuo, Apple‘ın gelecek iPhone’lar ve iPad’ler için yepyeni bir Touch ID parmak izi okuyucusu tasarladığına inanıyor. Apple’ın cihazlarında kullandığı çerçeveleri neredeyse ortadan kaldırabilmesi için ekranın altına yerleştirilebilinen bir okuyucuya ihtiyaç duymakta ve bu da yeni bir optik algılayıcı anlamına geliyor. Analist, teknolojinin geliştirilmeye devam ettiğini ancak geliştirmenin 2017 yılında çıkacak olan iPhone modeli için zamanında teknolojinin hazır olmayacağını belirtiyor.

Yine de, gelecekte bir parmak izi sensörüne ihtiyacımız olmayabilir. Kuo, Apple’ın sonraki iPhone özelliklerinin bir parçası olarak yüz tanımayı (sadece iris tanıma değil) kullanmaya başlayabileceğini ve Touch ID’yi uzun vadede ıskartaya çıkartacağını iddia ediyor. Yüz tanıma yeni bir teknoloji değil (4.0’dan beri Android işletim sisteminde mevcut), ancak insanlar parmak izi tamamen okumayı bırkacaksa bu teknolojinin oldukça gelişmiş olması gerekmekte. Örneğin bir fotoğraf tarafından kandırılamaz ve hem çok hızlı hem de çok çeşitli koşullara adapte olması gerekiyor. Ayrıca çok karanlık olduğu için PIN’inizi girmek zorunda kalmak da istemezsiniz.