Apple Pay Cash Dünya Geneli Kullanıma Sunuluyor!

Apple‘ın uçtan uca (peer-to-peer) ödeme hizmeti olan Apple Pay Cash bugün global bazda yaygınlaştırılmaya başladı.

Kullanıcıların iMessage uygulamasında para göndermesine izin veren özellik; İspanya, Brezilya, Birleşik Krallık ve İrlanda‘da çalışıyor. Ancak Apple bu globalleşme hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Cüzdan uygulamasında kayıtlı herhangi bir kart, bir ödeme göndermek için kullanılabiliyor. Parayı göndermek için bir bankamatik kartı kullanabilirsiniz. Ancak bir kredi kartı kullanırsanız işlem değerinin %3’ü kesinti oluyor.

Apple Pay Cash‘in henüz test edilmemiş bir özelliği (şimdiye kadar hiçbir sebep olmadığından), başka bir ülkedeki bir alıcıya para gönderme özelliğidir. Böyle bir işlem için yüksek bir ücret ödemeye son verebileceğinden Apple‘ın ABD sınırında biraz para göndermeye çalışmadan önce bir açıklama yapmak için beklemesi en iyisi olabilir.

Apple Pay ile artık tüm ülkeler birbirleri arasında para havale işlemlerini SWIFT ücretleri olmadan yapabilecekler. Şu an en çok merak edilen konu sanırım bu olabilir. Özellikle Türkiye’de Paypal‘ın da yasaklanması ile Apple Pay büyük bir ilaç olabilir. Apple Pay Cash, iOS 11.2’nin yayımlandığı geçen Aralık başında ABD’de kullanıma sunuldu. Güncelleme, iPhone modellerinin çökmesine neden olan bir hatanın ortadan kaldırılması için bir düzeltme içerdiği için beklenenden daha erken yayınlandı. Bu yüzden henüz Apple Pay için tam anlamıyla sağlıklı çalışan bir uygulama diyemeyiz. Zaman bize neler getirecek merak ediyor ve Türkiye’ye gelmesini temenni ediyoruz.