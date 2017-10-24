Apple Pay, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve BAE’ye geldi

Apple Pay bu yılın başlarında vaat edildiği gibi Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri‘ne geldi.

İsveç, Danimarka ve Finlandiya‘nın eklenmesi ile birlikte, İskandinav bölgesinden yalnızca Norveç’te Apple Pay kullanılmıyor.

Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri, Apple Pay‘ı destekleyen ilk Ortadoğu ülkesi oldu. Şu anda toplam 20 ülkedeki bankalar ve finans kurumları Apple‘ın güvenli ödeme sistemini destekliyor.

Doğal olarak Apple, Apple Pay’ın erişimini daha da genişletmek için çok çalışıyor. Burada hangi bankaların Apple Pay ile çalışıp çalışmadığını buradan kontrol edebilirsiniz.