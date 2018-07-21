Apple Pen Kullanıcılarının Bayılacağı En İyi iPad Uygulamaları

Apple, iPad 2018’in lansmanı ile birlikte Apple Pencil desteğini bir tablete taşıdı. Bu modele kadar en iyi iPad kalemleri bile bizi hep sınırlandırıyordu.

Ama şimdi elimizde Apple‘dan bir kalem var. Bununla siz neler yapıyorsunuz? Bu sorunun cevabı aşağıda sizler için seçtiğimiz en iyi iPad uygulamaları seçiminize etki edecektir.

Bitmiş bir resim veya sanat eseri oluşturmak ya da sadece bilgisayarınızda daha sonra bitirmek için kaba bir çizim yapmak istediğinizde iyi bir uygulamaya ihtiyaç duyarsınız. Sizin için doğru sanat uygulamasını burada bulacaksınız.

iPad ve Apple Pencil’e özel çizim ve boyama için en iyi 11 uygulamayı ayrıntılı olarak inceleyelim. Sketch ve dahil olmak üzere güçlü masaüstü yazılımları için en iyi bilinen şirketlerden uygulamaların yepyeni ve aynı zamanda ücretsiz sürümlerini iPad’de görünce çok şaşıracaksınız. Geleneksel tarzda resim ve çizim için yeni ücretsiz Autodesk Sketchbook veya vektör sanatı oluşturmak için Adobe Illustrator Draw başlıca önerilerimizdir.

Bu listedeki tüm uygulamalar Apple‘ın 2018 9,7 inçlik iPad‘inde çalışacak ancak iPad Pro modellerinde olduğu kadar iyi bir performans vermeyeceklerdir.

Sizin en iyi uygulamanız hangisi? Bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.

Procreate 4

Fiyatı: 5,99 ABD doları

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Savage Interactive tarafından sunulan Procreate uygulaması oldukça popülerdir. Apple Tasarım Ödülü’nü kazanan ve Sam Gilbey ile Pete Fowler gibi birçok Digital Arts katılımcısı tarafından kullanılıyor.

Procreate 4 sürümünde sanatçıların kendi başına oluşturma kabiliyetiyle 130’dan fazla fırça kullanarak çizim yapmasına izin veriyor. Çok sayıda tablo oluşturabilir, çoklu katmanlarda çalışabilir, 64-bit renk ve multi-touch jestlerini kullanabilirsiniz.

Procreate 4 uygulaması Apple’ın Metal grafik platformunu kullanan Silica M boyama motorunun ilk çıkışını görüyor. Bu da uygulamanın fırça darbeleri uyguladığınızda veya ayarları değiştirdiğinizde uygulamayı çok daha hızlı ve duyarlı hale getiriyor.

Kullanıcı arayüzü ise uygulamayı daha kolay hale getirmek için son güncellemede yeniden tasarlandı.

Autodesk Sketchbook

Fiyatı: Ücretsiz

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Autodesk, Sketchbook’un tam sürümünü ücretsiz olarak verdiğini duyurdu. Hem mobil hem de masaüstü uygulamaları için bu karar alındı. Şirket hala başarılı bir profesyonel araç olan Sketchbook’u geliştireceğini de belirtti.

Uygulama özellikleri bakımından iPad’in kameranızı kullanarak kağıt çizimleri tarama yeteneğini içermesiyle bilinir. Boyamak isteyenler için 190’dan fazla özelleştirilebilir fırça var ve daha geometrik formlarda çalışanlar, bir eksen etrafında çizilen çizgilerin replikasyonu için Cetvel, Elips ve Radyal Simetri gibi araçları da kullanabilirler.

Affinity Photo

Fiyatı: 19.99 ABD Doları

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Serif’in iPad için Affinity Photo uygulaması bu listedeki diğer çizim uygulamalarının hepsinden daha pahalıdır. Ancak bu ekstra yatırımın karşılığını mutlaka alırsınız. Masaüstü yazılımı ile karşılaştırıldığında bu fiyatı aslında çok ucuzdur.

Adından da anlaşılacağı gibi bu uygulama öncelikle bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Ama masaüstü sürümü gibi Apple Pen aracılığıyla basınç, açı, eğim ve hız kontrolü ile 120’den fazla özelleştirilebilir fırça dahil dijital boyama araçlarının zenginliğine sahiptir.

Affinity Photo uygulaması arayüzü ve dokunuşu mükemmel olan Apple Pen temelli arayüzü ve performansı ile Apple Yılın Uygulaması ödülünü kazandı.

Comic Draw

Fiyatı: 19.99 ABD Doları

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Plasq tarafından oluşturulan Comic Draw uygulaması konsept fırçalarından, rengi ve yazılarına kadar uygulama içinde komik bir anlatıyı inşa etmek için özellikle çizgi roman sanatçıları için tasarlanmıştır.

Uygulamada orijinal fikirler için dijital bir eskiz defteri ve ayrıca konseptlerinizi tamamlamak için çeşitli fırçalarla mürekkep ve boyama özellikleri de bulunuyor. Sayfanızda farklı paneller yerleştirin ve çizimlerinizi oluşturmak için katmanları kullanın. Bir çizgi roman, kitap veya hatta bir roman oluşturmak istediğiniz kadar çok sayfa ekleyebilirsiniz. Bitirmek için ise farklı yazı, balon ve tasarım araçlarından oluşan Comic Draw’un kendine has yazı takımıyla kelimeler ekleyin.

Hazırladığınız çizgi romandan memnun olduğunuzda Comic Connect uygulamasında paylaşın ve diğer yeteneklere göz atın. Hem Comic Draw hem de Comic Connect için iOS 9.1 ve üstü sürümleri ile 64 bit özellikli bir iPad gerekir.

Comic Draw ve Comic Connect’i 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Graphic

Fiyatı: 8,99 ABD doları

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Graphic uygulaması profesyoneller için tasarlanan profesyonel bir grafik tasarım ve çizim uygulamasıdır. Apple Pen ile iPad Pro’da özgürce çalışır. Başlangıçta Autodesk tarafından sahip olunan uygulama bu şirkette bir hayli durgundu ve yeni sahibi Picta güncellemeler için daha fazla çaba harcıyor gibi görünüyor.

Uygulama özelleştirilmiş şekiller için güçlü kalem aracını kullanarak karmaşık vektör tabanlı PDF ve SVG dosyaları oluşturmanıza olanak sağlar. Ancak tercih ederseniz basit diyagramları da çizmenize izin verir.

Bu uygulama gölgeler, parlaklık, çoklu vuruş ve dolgu gibi katman efektleri, ayrıca ölçekle boyutlar oluşturmak için tuval ölçeği, cetveller ve birimler sunar. Sıvı çizim ve eskiz için klasik fırça ve kalem araçlarını da kullanabilirsiniz.

Adobe Photoshop Sketch

Fiyat: Ücretsiz

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Adobe Photoshop Sketch kullanıcısına grafit kalem, mürekkep kalemi, karıştırma kalemleri, akrilik ve pastel içeren fırçalar gibi tanıdık Photoshop çizim araçlarını sunuyor. Adobe Capture CC’de önceden kaydedilmiş fırçalar da uygulamada kullanılabilir.

Versiyon 4.5 Kasım ayında piyasaya çıktı. Bu güncelleme ile ünlü fırça tasarımcısı Kyle T Webster tarafından oluşturulan Photoshop Fırçaları, Dolgu Rengi katmanları ve tuvali parmaklarınızla döndürme özelliği eklendi.

Photoshop Sketch ücretsizdir. Ancak ücretli bir Creative Cloud aboneliğinin bir parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Böylece oluşturduğunuz öğeleri paylaşabilirsiniz.