Apple, Podcast Aboneliklerini ve Yeni Uygulamasını Duyurdu!

Apple bugün Spring Loaded etkinliğinde Podcast Aboneliklerini tanıttı. Mayıs ayından itibaren 170’den fazla ülke ve bölgedeki kişiler, favori podcast’lerine premium abonelikler için kaydolabilecek.

Bunlar, “reklamsız dinleme, ek içeriğe erişim ve yeni dizilere erken veya özel erişim gibi içerik oluşturucular tarafından seçilen çeşitli avantajları” da beraberinde getiriyor.

Başlangıçta premium abonelikler arasında Tenderfoot TV, Pushkin Industries, PRX’ten Radiotopia, QCODE, NPR, LA Times, The Athletic, Sony Music Entertainment ve daha fazlası yer alacak.

Bunların benzersiz başlıkları, açıklamaları ve çizimleri var. Ücretsiz kanallar, ücretli kanallar ve aboneler için ek avantajlara sahip kanallar da bulunacak.

Yeniden tasarlanan bir Apple Podcasts uygulaması, en iyi grafiklere ve kategorilere hızlı erişim sağlayan gelişmiş bir arama sekmesiyle iOS 14.5 ile birlikte geliyor.