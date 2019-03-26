Apple Powerbeats Pro Kablosuz Kulaklığı İlk Defa Görüntülendi!

Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde, Apple‘ın kablolu Powerbeats kulaklıklarının, gerçekten kablosuz bir versiyonunu tanıtacağına dair çeşitli spekülasyonlar vardı. Bugün, Powerbeats Pro denilen yeni kablosuz kulaklığın ilk defa çevrimiçi görüntüleri olarak ortaya çıktı.

iOS 12.2 güncellemesini taşımasının yanı sıra, mevcut Powerbeats ile aynı görünümü var. Ancak sadece kablosu bulunmayan bir kulaklık. Ayrıca, görüntü, kulaklıklara güç sağlayacak Beats markalı bir şarj kutusunun da olacağını gösteriyor.

Şayet görüntü doğruysa, Powerbeats Pro’nun hem siyah hem de beyaz renklerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Genel olarak, Powerbeats Pro modelinin sportif tasarımları nedeniyle AirPod’lar için popüler bir alternatiftir. Her bir kulaklık, tam olarak kulağa oturmasını sağlayacak klipslerle birlikte gelir.