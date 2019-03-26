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Apple Powerbeats Pro Kablosuz Kulaklığı İlk Defa Görüntülendi!

Apple, oldukça sportif bir görünüme sahip Apple Powerbeats Pro Kablosuz Kulaklığı yakın zamanda piyasaya sürecek....

By Muhammed Arslan

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Apple Powerbeats Pro Kablosuz Kulaklığı İlk Defa Görüntülendi!

Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde, Apple‘ın kablolu Powerbeats kulaklıklarının, gerçekten kablosuz bir versiyonunu tanıtacağına dair çeşitli spekülasyonlar vardı. Bugün, Powerbeats Pro denilen yeni kablosuz kulaklığın ilk defa çevrimiçi görüntüleri olarak ortaya çıktı.

iOS 12.2 güncellemesini taşımasının yanı sıra, mevcut Powerbeats ile aynı görünümü var. Ancak sadece kablosu bulunmayan bir kulaklık. Ayrıca, görüntü, kulaklıklara güç sağlayacak Beats markalı bir şarj kutusunun da olacağını gösteriyor.

Şayet görüntü doğruysa, Powerbeats Pro’nun hem siyah hem de beyaz renklerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Genel olarak, Powerbeats Pro modelinin sportif tasarımları nedeniyle AirPod’lar için popüler bir alternatiftir. Her bir kulaklık, tam olarak kulağa oturmasını sağlayacak klipslerle birlikte gelir.

Raporlara göre, yaklaşmakta olan Powerbeats’in daha iyi bas ve su geçirmezlik sertifikası sunması bekleniyor. Raporda ayrıca yeni Powerbeats’lerin ikinci nesil AirPod’larla aynı yükseltilmiş H1 yongasını ve “Hey Siri” desteğini içereceği de belirtilmiştir.

Bununla birlikte, Powerbeats’in kablolu versiyonu şu anda 199 dolar değerinde satılıyor. Fiyatı hakkında henüz bir şey söylenmese de, muhtemelen biraz daha pahalı olması söz konusu. İleriki günlerde özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi gün yüzüne çıkacaktır.

Kaynak9to5Mac
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