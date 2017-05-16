Apple “Project Titan” Projesi İle Otonom Bir Arabadan Daha Fazlasını İstiyor Olabilir

Apple‘ın sürücüsüz bir otomobil üzerinde çalıştığı varsayılan “Project Titan” projesi aslında daha önce düşünülenden çok daha büyük bir ölçeğe sahip olabilir. Business Insider tarafından alınan bilgiye göre, Cupertino otonom otomobillerde değil, daha kapsamlı bir ulaşım platformunda olabilir.

Raporda, bunun bir mal veya insan taşımacılığı sorunu olup olmadığı belirtilmedi ancak, Apple’ın “nakliye sektöründeki son eğilimler ve Cupertino’nun yatırımları dikkate alındığında” bir arabadan daha büyük bir şey geliştirmesi tamamen mümkün.

Analistlerin en kaba tahminlerine göre, bu pazarın küresel hacmi BT sektörünün hacminden birkaç kat fazla olan 5 ila 15 trilyon doları buluyor. Ayrıca, Apple, eğlence, iletişim ve yazılım gibi geleceğin otomobilleri için kilit alanlar olabilecek şeylere zaten yatırım yapıyor. Dolayısıyla, şirketin ulaşım sektöründe daha fazla büyüme fırsatı bulması doğaldır. Ve Cupertino bunları yaratmak için finansal olanakları da içeren tüm imkanlara sahiptir.

Sadece bir araba değil “tüm deneyim” olarak adlandırılan Apple’ın ulaşım platformuyla ilgili rapor, şirketin otomotiv alanındaki gizli projeleri hakkında şimdiye kadar bildiklerimize ilginç bir ek olarak görünüyor. Örneğin, “Project Titan” olarak da bilinen Apple’ın şoförsüz otomobil çabaları, yıllarca söylentiler ve spekülasyonlar konusuna girdi ancak konuyla ilgili makul bilgiler o kadar da değil.

Geçen sene Apple, “taşımacılık da dahil olmak üzere birçok alanda otomatik sistemlerin potansiyelinden heyecan duyduğunu” ancak şirketin odaklanmasının, bir araç tasarlamaktan ziyade otonom sürüş için yazılım oluşturma konusunda olduğuna inanılıyor. Apple’ın kendi elektrikli otomobilinde çalışabileceği söylentileri de var, ancak şirket bunu hiç itiraf etmedi.