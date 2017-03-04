Apple, Qualcomm İle Savaşına İngiltere’de Devam Ediyor

Qualcomm, geçtiğimiz günlerde hem FTC hem de Apple tarafından dava edildi. Çip üreticisine karşı ABD’de 1 milyar dolarlık ve Çin’de 1 milyar yuan tazminat davaları açıldı. Bununla birlikte, Apple, Birleşik Krallık‘taki bir mahkemede de Qualcomm’u dava etti.

Bu son dava ilk olarak 23 Ocak‘ta açıklandı, ancak Qualcomm o sırada hak talebini görmemiş ve yorum yapamamıştı. Mahkeme kayıtları, 2 Mart tarihli dosyaların kayıtlı tasarım ve patentlerle ilgili olduğunu ancak hangilerinin olduğunu belirtmedi.

Apple‘ın hareketi, Qualcomm tarafından istenen aşırı telif hak ücretlerini azaltmak için telefon üreticilerinden gelen bir itici güç sonucunda ortaya çıkıyor. Ünlü çip üreticisinin gelirlerinin çoğunluğu ürettiği çiplerden geldiği düşünülse de aslında yarısından fazlası lisans anlaşmalarından gelmekte.

Bu konuyla ilgili olarak, iPhone üreticisi daha önce Qualcomm’un “hiç bir şey yapmadan teknolojilerden telif aldıkları” konusunda açıklama yapmıştı.

Daha önce başlatılmış olan iki savaşın aksine, bu üçüncü savaş somut bir para miktarına sahip değil. Böyle bile olsa Qualcomm‘un canının oldukça sıkılacağı aşikar.