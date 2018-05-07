Apple’ın dünya genelindeki yetkili servislerine geçtiğimiz hafta iOS 11.3 veya sonraki güncellemelerden kaynaklanan iPhone 7 serisi telefonların devre dışı bırakılmış mikrofonlarının onarılmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Bugün ortaya çıkan ve Apple tarafından yetkili servislere gönderilen sızdırılmış başka bir belgeye göre şirket, Face ID ile ilgili sorunlardan etkilenen iPhone X cihazları ile ilgilenirken servis personelinin takip etmesi gereken süreci ayrıntılı olarak anlattı.

Görünüşe göre Face ID probleminin telefondaki arka kamera ile bir ilgisi var. Çünkü belgenin ilk adımı Face ID sorunlarının tamiri ile çözülüp çözülmeyeceğini görmek için bir tanı testi çalıştırmak gerektiğini söylüyor.

Eğer bu problemi çözemezse Apple yetkili servisi değişim sürecini başlatabilir ve etkilenen kullanıcılara yeni bir iPhone verebilirler. Rapora göre Apple gördüğünüz üzere servis politikasından ödün vermemek için son çareyi de yetkili servislerine belirtmiş.

Arka kamera ile Face ID arasındaki ilişkiye gelirsek, resmi bir bilgi olmasa da bir iPhone X kullanıcısı birkaç ay önce Reddit’te bir Genius Bar çalışanı True Depth kamera ve telefoto lensinin Face ID’ye bağlı olduğunu onayladığını paylaştı.