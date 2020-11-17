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Apple Silicon Cihazları İçin Adobe Photoshop Beta Yayınlandı!

Apple Silicon işlemcili yeni Mac bilgisayarlara muhteşem bir yenilik geldi. Apple'ın Adobe Photoshop Beta ile buluşmasını siz okurlarımız için yazdık...

Ayşen Sıla

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Apple Silicon

Bugünün erken saatlerinde, üst düzey çözüm sağlayıcısı Adobe, Creative Cloud masaüstü sürümü 5.3.1.470 veya sonraki bir sürümüne sahip Apple Silicon cihazları için Photoshop Beta sürümünü duyurdu. Bu, Photoshop’un ‌Apple Silicon‌ donanımında çalışan ilk Beta sürümü olacak.

Apple geçtiğimiz günlerde Apple’ın Macintosh bilgisayar serisindeki işlemcilerini Intel’den kurtarmak adına kendi Apple Silicon M1 işlemcileriyle değiştirdi. Özellik açısından, yeni M1 işlemci, iPhone 12‘nin A14 Bionic modelinde kullanılan 11,8 milyardan önemli ölçüde daha yüksek olan, şaşırtıcı bir 16 milyar transistöre sahip.

İşlemci çekirdeği de performansı artırmak için altıdan sekiz çekirdekli bir düzene yükseltildi. Ek olarak, M1, iPhone 12’deki işlemciye kıyasla ağır işler için dört yüksek performanslı çekirdeğe ve düşük öncelikli görevler için dört yüksek verimli çekirdeği de bünyesinde bulunduruyor.

‌Apple Silicon‌ için bu Photoshop sürümü, her gün milyonlarca kullanıcıya düzenleme ihtiyaçlarını karşılamada paha biçilmez yardım sağlayan temel Photoshop özelliklerinin çoğunu sunuyor.

Apple Silicon

Adobe, önümüzdeki haftalarda başka harika özellikler de ekleyecek. Beta yazılımı henüz Adobe tarafından resmi olarak desteklenmese de, bu konuda bir şeyler var gibi görünüyor ve olaylar geliştikçe sizi haberdar edeceğiz.

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KaynakZdnet
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