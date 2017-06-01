Apple, Siri Destekli Hoparlörünü Gelecek Hafta Duyurabilir

Pazartesi günü Apple, yıllık geliştirici konferansı WWDC 2017’yi başlatacak. Firma, işletim sistemlerine yönelik güncellemelerini duyururken, Google’ın Home, Amazon’un Echo’suna ve Harman Kardon’un Cortona destekli Invoke’una benzeyen, bağımsız bir Siri destekli hoparlörü duyurabilir.

Bloomberg tarafından hazırlanan raporda cihazın üretime girdiği iddia ediliyor. Hoparlör, rakiplerinden ayırt edici olarak “sanal surround ses teknolojisi” sunacak. Doğal olarak, Apple Music gibi servisleri ve şirketin cihazlarıyla entegre olabilecek.

Firma ayrıca, geliştiricilere rakiplerinin zaten yaptığı gibi cihazla birlikte üçüncü parti “yetenekler” uygulama fırsatı sunacak. Bu nedenle WWDC, aslında yıl sonuna kadar piyasaya sunulmayacak olsa bile Apple’ın böyle bir cihazı duyurmasının doğal bir zamanı gibi görünüyor, çünkü bu bir geliştirici konferansı.