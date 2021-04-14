Apple Spring Loaded Etkinliği, 20 Nisan’da Yapılacak!

Apple, şirketin “Spring Loaded” adlı bir sonraki etkinliğinin 20 Nisan’da yapılacağını resmi olarak duyurdu. Etkinlik Apple Park’tan yayınlanacak ve şirketin resmi web sitesi olan apple.com’da görüntülenebilecek. Etkinliğin saat 10:00 PDT’de (10:30 PM IST) başlaması bekleniyor.

Şirketten yapılan duyuru, etkinlikte lanse edilecek ürünlerle ilgili herhangi bir şey ortaya koymuyor. Ancak, dalgalı Apple logosuna ve “yaylı” sloganına bakıldığında, şirket yeni Apple Pencil’ı ima ediyor olabilir.

Yeni 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro’nun bu ayın sonunda piyasaya sürüleceği söylendi ve cihazların 20 Nisan’da duyrulma ihtimali oldukça yüksek. Bildirildiğine göre aynı tasarımla gelecekler, ancak serideki en üst modelin bir Mini-LED ekrana sahip olması bekleniyor.

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Bu yılın ilk yarısında piyasaya sürüleceği söylenen daha büyük bir ekrana sahip yeni bir iPad Mini hakkında da raporlar var. Cihazın 8,5 inç ila 9 inç bir ekran paneline sahip olması bekleniyor. Çok geciken AirTag’ler de bu etkinlikte satışa sunulabilir.