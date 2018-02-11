Apple Stajyeri Tarihin En Büyük Apple Sızıntısını Yaptı!

Birkaç gün önce Apple tarihindeki en büyük sızıntıyı insanlar çokça konuşuyorlardı. Apple‘ın iBoot programının kaynak kodu GitHub’da görüldü ve tüm dünya için yayınlandı. Bu belirli sürüm iOS 9’dan gelmiş olsa da, hackerlara bir iPhone’un şifresini çözmek ve iOS sadıklarına daha fazla tahribat yaratmak için kullanılabilecek bazı yararlı bilgiler sağlayabilir şekildeydi.

Sızıntının arkasındaki kimdi? Kısa süre önce görevden alınmış bir yönetici miydi? Eski koda erişmek için güvenlik katmanlarına saldıran bir bilgisayar dahisi miydi? Veya haber çıktığında yatırım yapacak kurnaz bir Wall Street satıcısı mıydı?

Aslında yukarıdakilerin hiçbiri gibi görünmüyor. Cupertino’da 2016’da çalışırken, düşük düzeydeki bir stajyer jailbreaking topluluğunun üyeleri olan arkadaşlarının talimatıyla kodlamaya yardımcı oldu. Kodu araştırmasıyla onlara yardım etmesini istediler. Stajyer ek kaynak kodu ve dosya adlarını yakaladı. Stajyer her çeşit Apple iç aracının kodlarını çaldı.

Çalınan kodu alan orijinal grubun bunu paylaşması beklenmiyordu. Kodun gruptaki beş üye arasında kalması gerekiyordu. Ancak zaman geçtikçe üyeler bunu başkalarıyla paylaştı ve grup kodun dağıtımını kontrol edemedi. Kodun orijinal alıcılarından biri olmayan birisi bunu GitHub’a göndermeye karar verdi.

Apple‘a göre ise kaynak kodunun GitHub’da yayınlanmadan önce bile eksik olduğunu bildiğini söylüyor. Bir Apple sözcüsü “Ne için endişe ediliyor?” yorumu ile tutumunu gösterdi. “Ürünlerimizin güvenliği kaynak kodumuzun gizliliğine bağlı değildir” diyerek ekledi.