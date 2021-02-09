Apple, Tablet Sektörüne Adeta Hükmediyor – 53.2 Milyonluk Satışın Detayları!

Geçen yıl ortaya çıkan COVID-19 salgını nedeniyle insanlar evde sıkışıp kaldığı için bilgisayar pazarının yanı sıra tabletler de oldukça fazla talep gören. IDC’den gelen son rapora göre tablet pazarı 2020 yılında satışlar açısından yüzde 13,6’lık bir genişlemeye tanık oldu.

Toplamda 164,1 milyon tablet sevk edildi, bu da bundan bir yıl önce 144,5 milyondan fazla cihaz satışa sunuldu. Şaşırtıcı olmasa da, Apple bu sektörde yıl boyunca pazar lideri olmayı başardı.

Rapor, Apple’ın yalnızca 2020’nin dört çeyreğinde 19 milyon iPad satmayı başardığını ve pazardaki hakimiyetini sergilediğini iddia ediyor. Apple, toplamda geçen yıl yüzde 32,5 pazarı kapsayan 53,2 milyon adet sevkiyatı başardı.

Samsung, 2020‘nin 4. çeyreğinde 10,1 milyon Galaxy Tab satışıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 büyüme ile ikinci sırada yer aldı. Şirket yüzde 19,1 pazar payı aldı.

Çin devi Huawei, tüketici elektroniği işini ayakta tutmakta zorlanmasına rağmen, şirketin geçtiğimiz yıl 16 milyon adetlik sevkiyatı ile yüzde 9,8 pazar payı elde etmesi sayesinde 2020 yılında ilk 5 tablet markası arasında yer almayı başardı.

Çin merkezli Lenovo şirketi, 2020’nin 4. çeyreğinde 5,6 milyon gönderi ile dördüncü sırada yer aldı ve 2019’un dördüncü çeyreğinde 2,5 milyon gönderi yaptı. Şirket, geçen yıl toplamda 14,1 milyon adet sevk etti ve yüzde 8,6 pazar payı elde etmeyi başardı.