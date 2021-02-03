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Apple, Titan Projesiyle Alakalı Yeni Bir Patent Aldı!

Apple'ın yeni projesi, sürücü görüşünü düzeltmeye yönelik. "Titan Projesi" olarak adlandırılan teknolojiye dair yeni bulgular burada...

Ayşen Sıla

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Bu haftanın başlarında Apple, yeni projesi ile ilgili yeni bir patent aldı. Yeni patent, kötü hava koşullarında yardımcı olmak için sürücünün görünürlüğüne yardımcı olan teknolojiye yönelikti.

Cupertino merkezli Apple, Titan Projesi ile ilgili olan ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından kısa süre önce patent aldı. Söz konusu belge, sürücülerin temel yol işaretlerini görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir görüş sistemi ile ilgili. Bu, özellikle yoğun kar, yoğun sis veya duman ve hatta toz gibi kötü hava koşullarında yararlı oluyor.

Görüş, sürüşün en önemli kısmıdır. Bu nedenle, düşük görüş koşullarında, sürücülerin yoldaki diğer araçları veya diğer tehlikeleri görmelerine yardımcı olan bir sistem, kaza veya diğer olay riskini azaltabilir.

project-titan.jpg

Patente göre, bu sisteme sahip araç, radar sistemleri, görüş tabanlı kameralar ve hatta ışık algılama ve LiDAR teknolojisi aracılığıyla değişen ek bir sistem kullanarak çarpışma riskini azaltabilecek.

Kötü hava koşulları ışığı emebilen veya saçan su buharı gibi görünürlük sisteminin güvenilirliğini de etkileyebileceğinden, bu tür sistemler için tespit edilebilirliğin geliştirilmesi çok önemli diyebiliriz.

Apple’a verilen patent, “çok sayıda geri yansıtıcı” içeren bir retroreflektör sistemini kapsıyor. Başka bir deyişle, retroreflektörler, bir radar sinyalini, bir ışığı, bir LiDAR sinyalini veya herhangi başka bir sinyal türünü ilgili bir sinyal kaynağına yansıtacak şekilde yapılandırılıyor.

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Cepkolik
KaynakPatently Apple

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