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Apple, Touch ID’yi Ekrana Gömmeye Hazırlanıyor!

Apple yeni telefonlarında Touch ID sensörünü ekrana koymayı planlıyor. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Gelecekteki Apple iPhone’lar, Touch ID parmak izi okuyucusu ve ekrana gömülü antenler içeren daha büyük ekranlarla gelebilir. Bu, daha iyi WiFi ve hücresel bağlantı sunabilir. Bu yeni teknolojinin gelecekte tüm şirketler tarafından uygulanacğını ve satışları artıracağı söyleniyor.

Bir rapora göre Apple, kullanıcılarına daha iyi sinyal alımı ve aynı zamanda güvenli bir kullanıcı kimlik doğrulama sistemi sunmaya çalışıyor. Bu aynı zamanda daha ince çerçevelere ve çentiklere yol açarak müşterilerine daha fazla ekran alanı sunacak bir teknolojiyi de beraberinde getiriyor. Şirket bunu, hem Touch ID’yi hem de antenleri ekranın altına yerleştirerek başarabilir.

Geçmişte, Apple’ın Touch ID sistemi için bir ekran parmak izi okuyucu üzerinde çalıştığı birçok kez bildirilmişti. Geçen yıl boyunca akustik görüntüleme, kızılötesi ve daha fazlası gibi konulara değinen çeşitli patentler ortaya çıktı. Üstelik bu özellikler, ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun birçok söylenti ve iddiasıyla Twitter’da da konu oldu.

Ekranın altında bulunan Dokunmatik Kimliğin yanı sıra şirket, ekrana bir RF anteni yerleştirmek için bu katmanları kullanmayı kapsayan ilgili patentler için başvuruda bulundu.

Sinyaller, WiFi ve hücresel antenlerin açığa çıkmasını gerektirdiğinden, tek bir ince bant üzerinden tüm tarafı kaplayan bir antene sahip olmak, cihazın bağlanabilirliği ve alımı için daha iyi bir seçenek oldu.

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