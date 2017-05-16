Apple, Tüm Cihazlar İçin Güncelleme Yayınladı!

Bugün Apple, tüm farklı yazılım platformları için yeni küçük güncellemeleri yayımladı. IOS 10.3.2, watchOS 3.2.2, tvOS 10.2.1 ve macOS Sierra 10.12.5 hakkında konuşuyoruz. Bunların hepsi, sürüm numaraları arttıkça ne anlama geliyor? Sadece can sıkıcı hataları giderme üzerine yoğunlaşmış olmaları.

Bu kadar. Kesinlikle yeni özellikler beklemeyin. Ancak, bu güncellemelerden herhangi birini uyguladıktan sonra Apple cihazınızın daha iyi davranması gerekir; bir iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Apple TV veya Mac kullanıyorsanız daha iyi çalıştığını rahatlıkla anlamanız gerekir.

Şirket, diğer platformları için belirli değişiklikler yapmadığı halde, yeni MacOS sürümünün USB kulaklıklar aracılığıyla sesli kekeme yapılması sorununu düzelttiği söyleniyor. Ayrıca, Mac App Store ile gelecekteki güncellemeler arasında gelişmiş uyumluluk söz konusudur ve Boot Camp’i kullanarak Windows 10 Creators Update‘in medyasız olarak yüklenmesi için destek eklenmiştir.