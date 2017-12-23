Apple TV 4K İnceleme

Yeni iPhone’ların yanı sıra bu yıl Apple, 4K / High Dynamic Range (HDR) destekleyen yeni televizyonu Apple TV 4K‘yı da tanıttı. Detaylı inceleme yazısı ile karşınızdayız.

Son zamanlarda Amazon’un yakın tarihte piyasaya çıktığı Prime Video uygulamasıyla süslenmiş tvOS 11.2‘ye güncellendi. Ayrıca Apple kendi TV uygulaması uluslararası platformda kullanıma sunuldu.

Apple TV 4K Paket İçeriği

ATV 4K tipik şık bir Apple ambalajıyla geliyor. ATV 4K’nın kendisini ve yeniden tasarlanmış Siri uzaktan kumandasını içeriyor. Hızlı başlangıç kılavuzu ve bir Lightning to USB kablosu da paket içinde yer alıyor.

Merak ediyorsanız Lightning to USB kablosu Siri uzaktan kumandasını şarj etmek için kullanılır.

HDMI 2.0 kablosu olmaması ise bize oldukça garip geldi.

Apple TV 4K Tasarım Özellikleri

Yeni Apple TV 4K önceki nesillere göre Apple tarafından ortaya konan aynı tasarım trendini izliyor. Ancak birkaç değişiklik yapılmış. 35mm yüksekliğinde 98x98mm boyutundaki paketin tasarımı yine aynı yapılmış. Yanları adeta bir parmak izi mıknatısı olan siyah parlak renkte iken, üst kısmı hafifçe gömülü Apple TV logolu mat siyaha sahip. Alt kısımda ise yükseltilmiş dairesel tabanda sekiz delik bulunuyor. Böylece 4K HDR özellikli iç kısımlarını soğutmak için bir hava akışı sağlıyor. Korkmayın kullanımdayken fanı duymazsınız. Oldukça sessiz. Arka tarafta Gigabit Ethernet portu, dahili güç kaynağı için güç soketi ve bağlantı için HDMI 2.0 bağlantı noktası bulacaksınız. Bu son nesil Apple TV’deki tüm sesin HDMI bağlantı noktasından geçtiğini belirtmek gerekirir. Eğer televizyon ekipmanınız yaşlıysa bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Apple TV 4K kapatıldığında veya uykudayken hiç ışık göstermez. Açıldığında ise beyaz ışık gösterir. Uzaktan kumandadan bir komut aldığını onaylamak için ise bu beyaz ışık yanıp sönecektir.

Ayrıca ek uzaktan kumandaları ve AV ekipmanlarını kullanmak üzere bir IR Sensörü ATV 4K’nin ön sol alt tarafına yerleştirilmiştir.

ATV 4K’nın dış görüntüsü açısından çekici olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.

Siri uzaktan kumandası 124mm x 38mm genişliğinde ve sadece 6.3mm kalınlığında. Arka ve yanları alüminyumdan yapılmış iken, uzaktan kumandanın önü ince bir camla kaplı. Uzaktan kumanda Siri ayrıca komutları alabilmesi için 2 adet mikrofonu da üzerinde barındırır.

Apple TV 4K Kurulumu

Halihazırda bir Apple ürününe sahipseniz ATV 4K’yı kurmak çok kolaydır. Kurulum sırasında Apple size her zamanki gibi yol gösterir. Aygıt Ayarla‘yı seçtikten sonra Apple TV 4K’ye yakın bir iPhone, iPad veya iPod‘un touch tuşuna basılı tutarsınız. Böylece sizden ilgili tüm iCloud hesap ayrıntılarınızı ve ağ bilgilerinizi Bluetooth yoluyla aktarmanızı ister. Apple, TVOS 11 ile Ana Ekran Sync’i birbirine bağlamış olur. Özetle uygulamalar indirmek için iCloud hesabınızı Apple TV ile eşleşecek şekilde düzenleyecektir. Bu tam olarak bizlere tanıtıldığı gibi çalıştı. Apple TV 4K’yı birkaç dakika bekledikten sonra tüm uygulamalarımızı indirip, mevcut Apple TV’lerimize uyacak şekilde ana ekranı bağladı. Genel olarak baktığımızda sanırım bu kurulum daha kolay ve rahat olamazdı.

Apple TV 4K Kullanımı

Her satırda 6 uygulama bulunan bir uygulama simgeleri tablosuna sahip Apple 4K TV rahat bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Vurgulanmış içerikler TV’nizin üst yarısında gösteriliyor. Kutudan çıkan Siri uzaktan kumandasını veya Apple TV Uzaktan Uygulaması aracılığıyla eşleştirilmiş bir Apple ürününü kullanarak gezinebilirsiniz. IOS 11’in Control Center’ı açarak ATV 4K içerisine metin girmek için bağlı olan cihazın klavyesini kullanabilirsiniz. Ayrıca bunun yerine üçüncü taraf uzaktan kumandalarını da kurabilirsiniz.

Depolamanın indirdiğiniz uygulamalarınız için yeterli yer sağlayacağını düşünüyorsunuz. Şu örnekleri okumadan karar vermeyin. Biz 32GB’lık versiyonda birkaç oyun ve 4K ekran koruyucusu indirdikten sonra 16GB boş kalmıştı. 64 GB versiyon daha fazla oyun, film ve diğer multimedya içerikleri sevenler için ideal duruyor.

Gözlemlerimize göre herhangi bir serbest depolama alanını bir çeşit önbellek olarak kullanıyor. Bir iTunes filmi oynatırken bunu kesinlikle farkettik. Güzel bir özellik tabiki.

Uzaktan kumanda üzerindeki mikrofon tuşuna basılı tutmak Siri’yi çağırıyor. Mükemmel ses tanıma yeteneklerine sahip. Tüm Apple TV servislerine tam entegre çalışıyor.

Uygulamaları başlatmasını, dünya hava durumunu sorgulamasını, filmleri ve müziği önermesini ya da film oynatma sırasında sahneyi altyazı ile tekrar oynatırken ‘ne dedi’ diye sorabilirsiniz.

Yetenekleri diğer iOS cihazlarıyla karşılaştırdığınızda biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Apple firması nedense Apple TV’de Fotoğraf alanında bir arama imkanı sağlamıyor. Bu da Siri’yi biraz beceriksizleştiriyor.

Farkında değilsiniz belki ama yıllardır 4K hatta daha yüksek fotoğraflar çekiyorsunuz. Telefonunuzun veya kameranızın 8 MP’lik bir sensörü veya daha fazlası varsa, resimleriniz Apple TV 4K’de çarpıcı görünür. iDevice bir cihazınıza benzer şekilde fotoğraflarınızı Hatıralar, Paylaşılan albümler veya Albümler olarak görüntüleyebilirsiniz. Siri ile ilişkili olarak daha önce de değindiğimiz gibi, resimlerinizi Siri yardımıyla bulmanın hiçbir yolu yoktur.

Apple Music bulunan bu TV; kitaplık, sizin için, göz atma, radyo ve arama seçeneklerine erişmenizi sağlayan iOS ve Android eşdeğerleriyle aynı işlevselliği sağlar.

Beklendiği gibi Şimdi Yürütülüyor ekranı albüm ayrıntılarını gösteriyor. Burada bir çalma listesine ekleme yapmak, o müzisyenden daha fazla parça bulmak veya çalınan şeye göre kendi radyo istasyonunuzu yaratmak için bir tık uzakta olacaksınız.

Apple TV 4K Amazon Prime Video

Başlangıçta WWDC 2017’de duyurulan Amazon Prime Video sonunda Grand Tour’un 2. sezonunu izlememiz için 6 Aralık 2017’de indirmeye hazır hale geldi.

Hoş bir dokunuş olarak Apple TV (4. nesil) ve Apple TV 4K’nın yanı sıra 3. Nesil Apple TV için de mevcut.

Her zamanki gibi Amazon Prime Video içerik şeması düzeninde görünür. Fonksiyonel iken Apple TV’lerin kullanıcı arayüzüyle daha uyumlu olan bir arayüz beklesek de arayüzü fena değil.

Apple TV 4K Oynatma Kalitesi

Oynatma kalitesi bir televizyonun en önemli meselesidir.

IOS 11.2 hem Dinamik Aralık hem de Kare Hızı için İçerik Eşleme seçeneğini sunuyor. Artık Apple TV 4K’yı çerçeve hızı ve dinamik aralık ile eşleşecek şekilde değiştirebilirsiniz. Böylece 4K TV’nin içeriğini eşleştirmek için elde edebileceği en iyi görüntü kalitesini sağlamış olursunuz.

Hala mutlu değilseniz, ayarlara hızlı bir gezi yaparak çözünürlük ve kare hızının mükemmel kombinasyonunu seçebilirsiniz. ancak bunun gerekeceğini düşünmüyoruz.

Apple TV 4K hem HDR10 hem de Dolby Vision HDR standartlarını desteklemektedir. Bu modlarda sahnelerin açık ve karanlık alanları arasında mükemmel bir kontrast sağlanır. Bu renkler gerçek dünyayı yansıtan daha doğal görünümlü ve gerçekçi görünümlü renklerle benzerler.

Ses bölümündeki tek sürpriz ise Dolby Atmos desteğinin olmamasıdır.

Apple TV 4K İçerik

1) iTunes Filmleri

ATV 4K’nın duyurusunun yanı sıra 4K HDR iTunes filmleri de mevcuttu. Bizi şaşırtan şey Apple’ın hiçbir ekstra ücret ödemeden kullanılabilir hale getirmesi oldu. Ayrıca daha önce satın aldığınız tüm filmler ücretsiz olarak 4K’ya yükseltildi.

Görünüşe göre bu ücretsiz yaklaşımından memnun olmayan tek stüdyo Disney. Apple ile Disney arasındaki yakın ilişkiyi göz önüne aldığımızda Disney 4K imkanın için fazladan bir ödeme yapmanız gerekebilir.

Cihazı ilk açtığımızda bir iTunes filmi birkaç saniye içinde açıldı. Bu açıkça internet hızına bağlı olacak bir durum tabiki.

4K filmlerin sayısı haftalık olarak artıyor. Ancak az sayıda 4K müzik videosu bulunmaktadır.

Netflix ve Amazon Prime

Hem Netflix hem de Amazon Prime Video’da izlemek üzere kullanılabilen 4K filmleri günden güne artmaktadır. Testler sırasında her iki platformdan da içerik oynatırken sorun yaşanmamıştır.

Youtube

İşte en büyük hayal kırıklığına geldik… Apple TV 4K modeli YouTube 4K oynatmayı desteklemiyor. 4K içerik 1080p’de oynatılıyor. Bu Apple’ın Google tarafından geliştirilen VP9 codec bileşenini desteklememesi sonucunda ortaya çıkmış. Bu iki firma arasındaki geçmişi göz önüne alarak, Apple’ın VP9 için destek ekleyip ekleyeceğinden emin değiliz.

Apple TV 4K’nın Temel Özellikleri

Video Formatları: HD / 4K Dolby Vision & HDR10

Ses Formatları: Dolby Digital 5.1 / Dolby Digital Plus 7.1 surround ses

Yongaseti: 64-bit mimarisi ile Apple A10X Fusion çipi

Bellek: 3GB RAM ve 32GB veya 64GB depolama kapasiteleri

Bağlantı: MIMO’lu 802.11ac W-iFi; eşzamanlı çift bant (2.4GHz ve 5GHz), Gigabit Ethernet ve Bluetooth 5.0

Uzak Kumandası: Yeniden tasarlanmış Siri uzaktan kumanda

Apple TV 4K’nın Eksik Yönleri

Pahalı Uzaktan kumanda hala ergonomik olarak hatalı Dolby Atmos yok 4K Youtube yok

Yeni nesil Apple TV 4K’yı 1.000 TL fiyat karşılığında alabilirsiniz. Dilerseniz 1.100 TL vererek 32 GB yerine 64 GB kapasiteye sahip modeli de almanız mümkün.

Sizlerin de bu cihaz hakkındaki görüşlerini bekliyoruz.