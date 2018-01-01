Apple TV ve Apple TV 4K Karşılaştırma

Apple‘ın daha yüksek çözünürlük verebilen yeni TV kutusu olan Apple TV 4K ve Apple TV’yi sizler için karşılaştırdık. Apple bu yeni cihazı 4K modeli ile nihayet uygar dünyadaki 4K Ultra-HD ailesine de katılmış oluyor.

Apple‘ın yeni ve geliştirilmiş Apple TV‘yi ilan etmesi muhtemelen 2015‘te yaşanması gereken bir olaydı. Ancak Apple herkesi şaşırtarak derin bir sessizliğe gömülmeyi seçti. Sonucunda da hiç olmadığı kadar iyi gelişmeler ile birlikte Apple TV 4K‘yı kullanıcılarına sundu. Daha iyi ve daha yeni standartlar sunan bu yeni model kullanıcılar tarafından çok sevildi.

Orijinal Apple TV‘yi satın aldıysanız ya da ilk kez Apple‘ın bu tarz bir cihazını satın almak istiyorsanız iki modelin hangisinin sizin için uygun olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Bu sektörde aslında parmaklarınızın ucunda erişilmeyi bekleyen çok sayıda benzer cihaz var. Bunlardan ikisi Apple logolu ve hangisinin gerçekte ihtiyacınız olan cihaz olduğunu bulmak zor olabilir. Biz bu karşılaştırma ile yardım için buradayız. Kesinlikle bir Apple TV 4K‘ye ihtiyacınız olduğundan emin değil misiniz? Aşağıda yazılanları okuduktan sonra kesin kararınızı vereceğinizden şüpheniz olmasın.

Çözünürlük – HD/SDR vs 4K/HDR

Apple TV 4K‘ya ihtiyaç duyup duymadığınızı belirlemenin en kolay etkenlerinden biri; gerçekten 4K HDR TV’ye sahip olup olmamanızdır. Eğer 4K HDR TV’ye sahip değilseniz bir kere bu cihazı atlayın. Çünkü bu desteği sağlamayan televizyonunuzda bu cihazı kullanamazsınız.

Yeni teknolojileri yalnızca yeni Apple TV 4K destekliyor. Onu destekleyen bir televizyonunuz yoksa işlevselliğinin birçoğu gereksiz kalıyor.

Fakat bir saniye bekleyin, tam olarak bu 4K HDR’nin olayı nedir diye merak mı ediyorsunuz? Ultra-HD olarak da bilinen 4K veya teknik çözünürlüğü 3.840 x 2.160 olan görüntüler sunan bu cihaz; Apple TV’nin standart HD görüntülerine göre 4 kat daha fazla piksel sunabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte HDR parçası da biraz daha kaliteli diyebiliriz. Yüksek dinamik aralık olarak da bilinen HDR terimi aslında basit bir anlatımla TV’lerin daha iyi, daha renkli ve daha parlak resimler göstermesine olanak sağlayan bir teknolojidir.

SDR’den HDR’ye geçmek 8’li küçük boya kalemi kutusundan muhteşem 32’li boya kalemi kutusuna geçiş yapmak gibidir. Seçilebilecek daha fazla renk vardır ve bu renkler eskiden olduğundan daha parlak ve canlı olacaktır.

4K / HDR TV‘ye sahip değilseniz veya yakın gelecekte bir tane almayı planlamıyorsanız, muhtemelen eski donanımda kalmanız en iyi seçim olacaktır.

Basit anlattığımızı düşünüyoruz, öyle değil mi?

Teknik Özellikler – Apple A8 vs A10X

Video çözümlemesinin yanı sıra diğer önemli değişiklik ise yeni sistemin işlemcisindeki değişilik diyebiliriz. Bu değişiklikle Apple TV’deki eski Apple A8 işlemci (Apple iPhone SE’de bulunan) Apple TV 4K‘deki yeni Apple 10X’e (iPad Pro’da bulunan bir işlemci) yükseltildi.

Apple tarafından yürütülen testlere göre, yükseltilmiş işlemci Apple TV 4K‘nın orijinal Apple TV‘nin iki katı hızında performans göstermesine yardımcı oluyor. Oyunlar ve uygulamalarda 4 kat daha fazla performans sunuyor.

Maalesef bu oyunları ve uygulamaları depolamak için biraz daha fazla alan istiyorsanız, Apple TV 4K‘ya yükseltme yaptığınız için herhangi bir avantaj elde etmeyeceksiniz. Aslında hem Apple TV hem de Apple TV 4K aynı depolama seçenekleri sunar. 32GB ve 64GB. Ve oyunların ve uygulamaların her biri 4GB kadar büyük olabileceğini düşünürsek, bu depolama seçenekleri oldukça hızlı tükenebilir.

Ağırlık, boyut ve diğer fiziksel özelliklere bakıldığında iki Apple TV de arkadan USB Type-C bağlantı noktası sunuyor. Ufak bir istisna olmak üzere her yönden neredeyse aynılar diyebiliriz.

Peki, Apple TV 4K Almaya Değer Mi?

4K HDR TV‘ye sahip olduğunuzu ve bunun üzerinde kaliteli görüntüler izlemek istediğinizi varsayarsak; Apple TV 4K kesinlikle ihtiyacınız olan sistemdir diyebiliriz.

Bu durumda bir 4K HDR TV‘ye sahip değilsiniz diye düşünelim. Yakın gelecekte bir tane almayı düşünüyorsunuz diyelim. Apple TV 4K‘ya yükseltmek için biraz ekstra para kazanın. Buna değeceğine emin olun.

Apple TV modellerinin avantajları HomeKit ve AirPlay gibi diğer Apple teknolojileri ile entegrasyonudur. Tüm eviniz zaten Apple ürünlerini kullanıyorsa bu cihazı da aralarına dahil etmekten kaçınmayın.