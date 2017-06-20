Apple ve IKEA AR mobilya uygulaması yapacak!

Teknoloji devi Apple ve mobilya tedarikçisi Ikea birlikte bir AR uygulaması üretmek için çalışıyor. Inter Ikea’daki Dijital Dönüşüm Lideri Michael Valdsgaard‘a göre, “Bu satın alma kararlarınızı etkileyecek ilk arttırılmış gerçeklik uygulaması olacak” dedi. Bu nedenle AR’nin bir araç olarak geliştirilmesi çok önemli bir zamandır. Uygulama, kullanıcıların evdeki sanal mobilyaları denemesine ve hatta muhtemelen uygulamadan satın almasına izin verecek.

Uygulamanın bu sonbaharda başlaması bekleniyor ve Valdsgaard, uygulama içinde 500 ila 600 ürünle başlayacağını söylüyor. Bundan sonra AR uygulamasında yeni teklifler otomatik olarak görünecektir. Ikea, yalnızca Apple’ın teknolojisi ile değil, aynı zamanda Apple’ın masaya getirdiği çok sayıda iOS kullanıcısı nedeniyle Apple’la çalışmayı dört gözle bekliyor. Valdsgaard, uygulama geldiğinde Apple-Ikea uygulamasının hızlı bir şekilde dünyadaki en büyük AR platformu haline gelecek diyor.

Ikea, çalışan 400’e yakın mağazanın operasyonlarını geliştirmek için sosyal medya, mobil ve üçüncü taraf çevrimiçi perakendecileri kullanmaya başladığından, ortalama bir mobilya şirketinden çok daha fazla teknoloji üzerine duruyor. Valdsgaard, Ikea’nın önce bir mobilya mağazası olduğunu ve perakende satış yerlerinin satışlarının ana kaynağı olmasını beklediğini belirtti.