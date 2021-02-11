Apple ve Samsung, Bir Kez Daha Sektöre Hükmediyor – Kralların Başarısı!

Gartner tarafından yayınlanan bir rapora göre, teknoloji devi Apple, 2020 yılında dünya çapındaki toplam pazarın yaklaşık yüzde 11,9‘unu temsil eden 1 numaralı yarı iletken işlemci satıcısı konumunu korudu.

Güney Kore merkezli Samsung Electronics, 2020 yılında yüzde 8,1 pazar payıyla ikinci oldu. Bu gelişme, bir önceki yıla göre yüzde 20,4‘lük bir büyüme anlamına geliyor.

Şu anda ABD’nin dayattığı çeşitli ticaret kısıtlamalarına konu olan Çin devi Huawei, yüzde 4,2’lik pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Ancak geçen yılki pazar payına göre yüzde 23,5‘in üzerinde düşüş kaydetti.

Rapor, en büyük 10 orijinal ekipman üreticisinin (OEM’ler) yarı iletken harcamalarını 2020’de yüzde 10 artırdığını ve toplam pazarın yüzde 42’sini oluşturarak 2019 yılında yüzde 40,9’a yükseldiğini de ekliyor. Ayrıca 2020’de ilk 10 şirket arasında yer alıyor. 2019’daki ile aynı kaldı.

Apple’ın, AirPod’ların devam eden başarısı, Mac cihazları ve iPad’ler için özel talep ve artan NAND flash tüketimi nedeniyle en üst konumu korumayı başarmaya devam ediyor.

Samsung’a gelince, rapor, Huawei’nin zayıflamış rekabetinin ve veri merkezleri için kurumsal katı hal sürücülerine (SSD’ler) olan güçlü talebinin, büyümesinin arkasındaki itici güç olduğunu söylüyor. Xiaomi, güçlü çevrimiçi varlığından dolayı satışlar açısından en az etkilenenler arasında olduğu için yüzde 26 ile en yüksek büyümeyi kaydetti.