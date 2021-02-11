Ana Sayfa Akıllı Telefon Apple ve Samsung, Bir Kez Daha Sektöre Hükmediyor - Kralların Başarısı!

Apple ve Samsung, Bir Kez Daha Sektöre Hükmediyor – Kralların Başarısı!

Yeni yayınlanan bir rapora göre, Samsung ve Apple pazarlara hükmetmeye devam ediyor. Onun arkasında ise Xiaomi ve Huawei var!

Ayşen Sıla

-

0
samsung

Gartner tarafından yayınlanan bir rapora göre, teknoloji devi Apple, 2020 yılında dünya çapındaki toplam pazarın yaklaşık yüzde 11,9‘unu temsil eden 1 numaralı yarı iletken işlemci satıcısı konumunu korudu.

Güney Kore merkezli Samsung Electronics, 2020 yılında yüzde 8,1 pazar payıyla ikinci oldu. Bu gelişme, bir önceki yıla göre yüzde 20,4‘lük bir büyüme anlamına geliyor.

Şu anda ABD’nin dayattığı çeşitli ticaret kısıtlamalarına konu olan Çin devi Huawei, yüzde 4,2’lik pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Ancak geçen yılki pazar payına göre yüzde 23,5‘in üzerinde düşüş kaydetti.

samsung

Rapor, en büyük 10 orijinal ekipman üreticisinin (OEM’ler) yarı iletken harcamalarını 2020’de yüzde 10 artırdığını ve toplam pazarın yüzde 42’sini oluşturarak 2019 yılında yüzde 40,9’a yükseldiğini de ekliyor. Ayrıca 2020’de ilk 10 şirket arasında yer alıyor. 2019’daki ile aynı kaldı.

Apple’ın, AirPod’ların devam eden başarısı, Mac cihazları ve iPad’ler için özel talep ve artan NAND flash tüketimi nedeniyle en üst konumu korumayı başarmaya devam ediyor.

samsung

Samsung’a gelince, rapor, Huawei’nin zayıflamış rekabetinin ve veri merkezleri için kurumsal katı hal sürücülerine (SSD’ler) olan güçlü talebinin, büyümesinin arkasındaki itici güç olduğunu söylüyor. Xiaomi, güçlü çevrimiçi varlığından dolayı satışlar açısından en az etkilenenler arasında olduğu için yüzde 26 ile en yüksek büyümeyi kaydetti.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGartner

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

RedmiBook Pro 25 Şubat’ta Piyasaya Sürülecek!

RedmiBook, Redmi’nin Windows destekli dizüstü bilgisayar serisi olarak oldukça fazla talep görüyor. Xiaomi'nin alt markası olan şirket, 25 Şubat’ta RedmiBook Pro adında yeni bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto E7 Power Tekrar Gündemde – Telefonun Özellikleri

Geçen haftanın sonlarında, yeni Motorola Moto E7 Power'ın neredeyse tüm özellikleri ve canlı bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Şimdi, bu akıllı telefonun resmi yüksek kaliteli...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yoldan Çekilin – Redmi K40 ve Xiaomi Mi 11 Pro Geliyor!

Xiaomi'nin Xiaomi Mi 11 Pro'nun üzerinde çalıştığı söyleniyor. Popüler kaynak Max Weinbach'ın son tweet'i, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra adlı başka bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Apple ve Samsung, Bir Kez Daha Sektöre Hükmediyor – Kralların Başarısı!

Gartner tarafından yayınlanan bir rapora göre, teknoloji devi Apple, 2020 yılında dünya çapındaki toplam pazarın yaklaşık yüzde 11,9'unu temsil eden 1 numaralı yarı iletken...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi Mix 4, Ekran Altı Kameraya Sahip Olabilir!

Xiaomi, şirketin bu yılın sonlarında yeni bir Mi Mix serisi akıllı telefon piyasaya süreceğini onayladı. Mi Mix 4 ile birlikte şirketin bir tablet cihaz...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014